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فن

روجينا بصحبة آسر ياسين في ثالث أيام مهرجان الجونة.. شاهد

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 07:24 م
روجينا وأسر ياسين
روجينا وأسر ياسين
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محمد بدران
شاركت الإعلامية انجي علي متابعيها مقطع فيديو جديد للفنانة روجينا بصحبة النجم أسر ياسين على السجادة الحمراء في ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي.

يذكر أن مهرجان الجونة يستمر حتى 31 من شهر اكتوبر الجاري، بحضور عدد كبير من نجوم الفن من مصر والعالم العربي.

الجونة هو أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف مهرجان الجونة السينمائي إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام للجمهور الشغوف بالسينما، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة من خلال فن السينما.

كما يهدف إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، ويلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات الجديدة، ويسعى جاهدا ليكون حافزا لتطوير السينما في العالم العربي.

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