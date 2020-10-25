أحمد موسى: من لديه دليل على رشاوى انتخابية يقدمه للهيئة الوطنية

علق الإعلامي أحمد موسي، على شائعات رشاوى العملية الانتخابية من قبل جماعة الإخوان الإرهابية.





وتابع موسي خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد": "من لديه دليل على تقديم رشاوى انتخابية يقدمه للهيئة الوطنية للانتخابات".





وأردف: "جماعة الإخوان الإرهابية لها باع في رشاوي الإنتخابات واستخدموا الدين للترويج للانتخابات".





وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن المشاركة في انتخابات مجلس النواب حق دستوري لكل مواطن والدستور يكفل الحرية لكل مواطن للمشاركة في الانتخابات.





وانطلقت اليوم الأحد، انتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل، لليوم الثاني على التوالي، حيث بدأت أول أيام المرحلة الأولى بالداخل، أمس السبت.