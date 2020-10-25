AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحمد موسى: من لديه دليل على رشاوى انتخابية يقدمه للهيئة الوطنية

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 08:50 م
احمد موسى
احمد موسى
Advertisements
حمزة شعيب
علق الإعلامي أحمد موسي، على شائعات رشاوى العملية الانتخابية من قبل جماعة الإخوان الإرهابية.

وتابع موسي خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد": "من لديه دليل على تقديم رشاوى انتخابية يقدمه للهيئة الوطنية للانتخابات".

وأردف: "جماعة الإخوان الإرهابية لها باع في رشاوي الإنتخابات واستخدموا الدين للترويج للانتخابات".

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن  المشاركة في انتخابات مجلس النواب حق دستوري لكل مواطن والدستور يكفل الحرية لكل مواطن للمشاركة في الانتخابات.

وانطلقت اليوم الأحد، انتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل، لليوم الثاني على التوالي، حيث بدأت أول أيام المرحلة الأولى بالداخل، أمس السبت.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

واجب قومي وحق دستوري.. أحمد موسى يدعو المصريين للمشاركة في انتخابات النواب.. فيديو

صوتك أمانة.. أحمد موسى: شفافية في سير انتخابات مجلس النواب 2020.. فيديو

أحمد موسى: مشاركة أهالي أطفيح بكثافة في انتخابات النواب ترد على الإعلام المعادي

أحمد موسى: إقبال ملحوظ على التصويت بانتخابات النواب في اليوم الثاني

أحمد موسي يطالب بتسهيل مهمة الإعلام في متابعة فرز الأصوات بعد التاسعة

أهلي وناسي| أحمد موسى يشيد بإقبال أهالي قرية شطورة الكثيف للمشاركة في انتخابات النواب

ترشيحاتنا

علا رشدي تثير الجدل برفقة زوجها بمهرجان الجونة

بـ الأبيض.. ليلى علوي تستعرض جمالها على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة.. شاهد

تأجيل نظر قضية قاتلة طفلتيها بشبرا الخيمة لـ 22 نوفمبر

العشيق طلع خاين.. ميعاد غرامى انتهى بحفلة اغتصاب.. موظفة الخانكة: قلت لهم ارحمونى ولكنهم رفضوا

رشاوى مالية| محمد الباز يفضح كذب الجزيرة بشأن الانتخابات البرلمانية

مبروك كسبت جايزة.. حيلة جديدة ابتكرتها عصابة للنصب على المواطنين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أطعمة لن تتوقعها تسبب زيادة الوزن

جرأة لافتة.. 100 صورة للنجوم في ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي

علا رشدي تثير الجدل برفقة زوجها بمهرجان الجونة