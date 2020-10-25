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فن

بـ أغنية محمد نبينا.. حمادة هلال يتضامن مع حملة إلا رسول الله

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 10:29 م
حمادة هلال
حمادة هلال
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محمد بدران
تضامن الفنان حمادة هلال، مع الحملة التي دشنها الملايين من المسلمين في أنحاء العالم للدفاع عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. 


ونشر حمادة هلال عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور "انستجرام" مقطع فيديو وهو يدندن أغنيته محمد نبينا وعلق قائلًا: "اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ‏‏أسألكم الدعاء إلى أمي رجاء 🙏".


تصدر هاشتاج #الا_رسول_الله يا فرنسا "تويتر"، بعد ما ذكره إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا عن الرسوم الساخرة، وتفاعل العديد من المغردين مع الهاشتاج.

وخلال كلمة القاها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مراسم تأبين المعلم المقتول، صاموئيل باتي، الأربعاء، قال وفقا للترجمة التي نقلتها قناة فرانس 24: «سنواصل أيها المعلم سندافع عن الحرية التي كنت تعلمها ببراعة وسنحمل راية العلمانية عاليا».

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