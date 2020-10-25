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محافظات

مؤشرات أولية.. أبوالعينين يكتسح في لجنة مؤسسة البنين بالجيزة

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 11:44 م
فرز الأصوات
فرز الأصوات
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محمد الصاحى

انتهت اللجنة الفرعية رقم 12 ومقرها مدرسة الجيزة الثانوية بنات، بقسم شرطة الجيزة، من فرز أصوات الناخبين بانتخابات مجلس النواب 2020.

 

وأظهرت مؤشرات النتائج الأولية حصول النائب محمد أبو العينين على 453 صوتا فيما حصل أقرب منافسيه على 156 صوتا

 

وبلغ إجمالي عدد الأصوات المقيدة بكشوف اللجنة 3505، حضر من بينهم 573، واجمالي الأصوات الصحيحة 487.


وأغلقت لجان الانتخابات أبوابها مساء اليوم، بعد انتهاء اليوم الثاني والأخير في انتخابات المرحلة الأولى بالداخل، حيث فتحت اللجان الانتخابية أبوابها من الساعة التاسعة صباحا، لاستقبال الناخبين مع تطبيق الإجراءات الاحترازية في كل لجنة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

 

يتنافس في هذه المرحلة 1879 مرشحا فى 143 دائرة انتخابية داخل 14 محافظة بالنظام الفردي وهي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

 

وفى نظام القائمة تجرى الانتخابات فى المرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية "شمال ووسط وجنوب الصعيد" ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة  (الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر)، وخصص لها 100 مقعد، وكذلك فى الدائرة الرابعة "قطاع غرب الدلتا" ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، وخصص لها 42 مقعدا.

 

وذلك أيام 21 و22 و23 أكتوبر في الخارج، ويومى 24 و25 أكتوبر في الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر في الداخل.

 

ويشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.

مؤشرات أولية.. أبوالعينين يكتسح في لجنة مؤسسة البنين بالجيزة

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