هاجر أحمد تتعرض لـ وصلة غزل من متابعيها بسبب هذه الصورة.. شاهد

وعلقت هاجر على الصورة قائلة " ما يكرهونه فيك مفقود فيه استمر في التألق " وحازت الصورة على اعجاب كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالاتى:





وتشارك هاجر أحمد في تصوير مسلسل "ضربة معلم" للنجم محمد رجب لتكون البطلة الثالثة بجانب رانيا فريد شوقى ومى سليم، وتجمع المشاهد الأولى كل من محمد رجب ورياض الخولى وآخرون، ويعد المسلسل من نوعية مسلسلات الـ 45 حلقة، تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق.





مسلسل "ضربة معلم" يشارك في بطولته بجانب محمد رجب، كل من رياض الخولى، محمد عز، انعام سالوسه، محسن منصور، رانيا فريد شوقى، ومى سليم وهاجر أحمد وعدد كبير من الفنانين.





وكانت آخر أعمال هاجر أحمد مسلسل "طلقتك نفسي"، والعمل يناقش قصص مشاكل الزواج، ما يؤدى إلى الطلاق السريع، وهى ظاهرة أصبحت متفشية فى مجتمعنا المصرى، حيث يقدم المسلسل معالجة لتلك القضية المهمة بطريقة درامية.





وشاركت في السباق الرمضانى 2019 بمسلسل "هوجان" الذى حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة "سينرجى".