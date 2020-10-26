AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

هاجر أحمد تتعرض لـ وصلة غزل من متابعيها بسبب هذه الصورة.. شاهد

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 03:13 ص
صدى البلد
Advertisements
سيد احمد
نشرت الفنانة هاجر أحمد صورة لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت هاجر على الصورة قائلة " ما يكرهونه فيك مفقود فيه استمر في التألق " وحازت الصورة على اعجاب كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالاتى: 

الرقه والطيبه والجمال والاناقه - اي الجمال ده - ايه الحلاوه دي كلها


وتشارك هاجر أحمد في تصوير مسلسل "ضربة معلم" للنجم محمد رجب لتكون البطلة الثالثة بجانب رانيا فريد شوقى ومى سليم، وتجمع المشاهد الأولى كل من محمد رجب ورياض الخولى وآخرون، ويعد المسلسل من نوعية مسلسلات الـ 45 حلقة، تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق.

مسلسل "ضربة معلم" يشارك في بطولته بجانب محمد رجب، كل من رياض الخولى، محمد عز، انعام سالوسه، محسن منصور، رانيا فريد شوقى، ومى سليم وهاجر أحمد وعدد كبير من الفنانين.

وكانت آخر أعمال هاجر أحمد مسلسل "طلقتك نفسي"، والعمل يناقش قصص مشاكل الزواج، ما يؤدى إلى الطلاق السريع، وهى ظاهرة أصبحت متفشية فى مجتمعنا المصرى، حيث يقدم المسلسل معالجة لتلك القضية المهمة بطريقة درامية.

وشاركت في السباق الرمضانى 2019 بمسلسل "هوجان" الذى حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة "سينرجى".


الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في أحدث ظهور لـ هاجر أحمد.. متابعون: الجمال عدى الكلام

إطلالة رقيقة لـ هاجر أحمد عبر الإنستجرام تخطف الأنظار.. شاهد

مدينة الإنتاج الإعلامى تستقبل فريق عمل ضربة معلم.. اليوم

مي سليم: أستعد لـ ضربة معلم مع محمد رجب

بـ إطلالة جديدة.. هاجر أحمد تبهر جمهورها فى أحدث ظهور| شاهد

هاجر أحمد تصدم متابعيها وتظهر بملابس سباق السيارات

ترشيحاتنا

هاجر أحمد تتعرض لـ وصلة غزل من متابعيها بسبب هذه الصورة.. شاهد

أهالي الجيزة يحتفلون بتقدم أبو العينين في المؤشرات الأولية لانتخابات النواب ..فيديو

مؤشرات أولية.. محمد أبو العينين يحصل على 2048 صوتا في 7 لجان

قبل إعلان نتائج الفرز.. ننشر نِصاب فوز مرشحي انتخابات مجلس النواب

هنا الزاهد تستعرض أناقتها بفستان أبيض وأسود.. شاهد

الشرع حلل أربعة.. مقطع أغنية أثار جدلا واسعا وصل إلى الأزهر الشريف

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موعد طرح دودج تشارجر dodge charger و دودج تشالنجر dodge challenger .. صور

على المرجيحة.. هدى الإتربي بجلسة تصوير أكثر جرأة في الجونة السينمائي

بولندا تمنح "العناني" و"حواس" وسام الاستحقاق .. صور