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فن

بنشر صورة لوالدها.. رانيا محمود ياسين: اللهم ارزقه الجنة ونعيمها

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 08:32 ص
صدى البلد
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ندى فكرى
نشرت رانيا محمود ياسين  صورة لوالدها محمود ياسين من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وعلقت رانيا محمود ياسين على الصورة ، قائلة: "صباحك في جنة يا حبيبي ، اللهم ارزقه الجنة ونعيمها يارب"
وأثارت الصورة حزن متابعيها وجاءت أبرز التعليقات:
ربنا يرحمه و يغفرله ،وحشنا اوي 
الحزن مالينا عليه
ربنا يرحمه و يسكنه فسيح جناته

وتوفي الفنان محمود ياسين بعد رحلة عطاء ممتدة قدم خلالها عشرات الأدوار الخالدة، سواء في السينما او التلفزيون والمسرح.

وشارك محمود ياسين فى عدد كبير من الأعمال التاريخية والدينية لتمكنه من اللغة العربية، ولتميزه بصوت رخيم وأداء راق تولى التعليق والرواية في المناسبات الوطنية والرسمية.

محمود ياسين متزوج من الفنانة شهيرة، وأنجبا الممثل عمرو محمود ياسين والممثلة رانيا محمود ياسين والتي تزوجت الممثل محمد رياض.

فى رصيد محمود ياسين أكثر من 150 فيلما حصد خلالها لقب "فتى الشاشة الأول"، حيث كان من بين أبرز نجوم جيله وسامة.

وعمل محمود ياسين مع عدد كبير من نجوم الفن، وتتلمذ على يديه عشرات الفنانين، وهو من بين اكثر الفنانين الذين لاحقتهم شائعات الموت خلال السنوات الماضية.

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