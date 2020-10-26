بإطلالة أنيقة.. نسرين طافش تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها بالجونة





وتألقت نسرين طافش في الصورة بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانا متوسط الطول وذا أكمام طويلة واتسم التصميم بنقوشات الورد التي جمعت بين اللون الأزرق والأبيض مما منحها إطلالة كاجوال أنيقة.





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وانتعلت نسرين طافش حذاء ذا كعب عال باللون اللبني، فيما ارتدت حقيبة يد صغيرة الحجم باللون البينك الفاتح، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على إنستجرام.





أما من الناحية الجمالية، أعتمدت نسرين طافش على تسريحة شعر بسيطة، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة، ولم تبالغ في ارتداء الإكسسوارات.



