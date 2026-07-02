القدم الرياضي.. اكتشف أسبابه وطرق العلاج

يعد القدم الرياضي من المشكلات الشائعة بين جميع الأعمار.. فما أسبابه وعلاجه؟

ووفقا لموقع verywellhealth نكشف لكم أسباب القدم الرياضي وطرق علاجه.

أسباب القدم الرياضي

قدم الرياضي شائعة بين الرياضيين لأن الفطريات غالباً ما توجد في المناطق الدافئة والرطبة حول حمامات السباحة وفي الحمامات العامة وتنتقل القدم الرياضي غالباً من قدم إلى أخرى في غرف تبديل الملابس.

تشمل العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بقدم الرياضي ما يلي:

التعرق بكثرة

إبقاء قدميك مبللتين لفترات طويلة أو عدم تغيير الجوارب المتعرقة

ارتداء أحذية مغلقة من الأمام مبطنة بالبلاستيك

علاج القدم الرياضي

إذا كنت تعتقد أنك مصاب بفطريات القدم، فبادر بعلاجها في أقرب وقت ممكن فكلما طال انتظارك، ازداد الطفح الجلدي سوءًا وحكةً.

يمكن عادةً علاج الحالات الخفيفة من قدم الرياضي باستخدام بودرة أو كريم مضاد للفطريات متوفر بدون وصفة طبية يجب وضع الدواء مرتين يومياً.

إذا لم يختفِ الالتهاب، فقد يصف لك مقدم الرعاية الصحية دواءً مضادًا للفطريات عن طريق الفم .

كإجراء وقائي، تأكد دائمًا من جفاف قدميك قبل ارتداء الجوارب أو الأحذية.

إذا كنت تعاني من عدوى فطرية متكررة، فنظّف جواربك وأحذيتك الرياضية وعقّمها، أو اشترِ جوارب وأحذيةً جديدة لتجنب العدوى المتكررة من جراثيم الفطريات وإذا كنت تُصاب بالعدوى من الحمامات العامة أو الخزائن، فارتدِ شباشب لحماية قدميك كلما كنت مُعرّضًا للعدوى.