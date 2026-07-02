تحرك في البرلمان لحجب المواقع الإباحية والإرهابية تزامنًا مع إطلاق "شريحة الطفل".. تفاصيل

أكد النائب نبيل العطار، عضو مجلس النواب، أن إطلاق خدمة "شريحة الطفل" يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز حماية الأطفال في الفضاء الرقمي، مطالبًا في الوقت نفسه باتخاذ إجراءات أكثر حسمًا لحجب المواقع الإباحية والمنصات التي تروج للإرهاب والتطرف، بما يضمن توفير بيئة إلكترونية آمنة للنشء.

شريحة الطفل

وقال العطار، في تصريحات خاصة ل صدى البلد إن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في التحول الرقمي، وهو ما يستوجب تعزيز آليات الحماية الإلكترونية للأطفال، مشيدًا ببدء تشغيل خدمة "شريحة الطفل" رسميًا اعتبارًا من الأول من يوليو، لما توفره من أدوات تساعد أولياء الأمور على مراقبة استخدام أبنائهم للإنترنت ومنع وصولهم إلى المحتوى الضار.

وأضاف عضو مجلس النواب أن حماية الأطفال من المحتوى الإباحي أو المتطرف لا يجب أن تقتصر على الرقابة الأسرية فقط، وإنما تتطلب تعاونًا بين الجهات المعنية وشركات الاتصالات ومنصات التكنولوجيا، مع الإسراع في حجب المواقع التي تروج للإباحية أو الإرهاب، لما تمثله من تهديد مباشر للقيم المجتمعية والأمن القومي.

إطلاق شريحة الطفل

وأشار إلى أن خدمة "شريحة الطفل" تمثل بداية جيدة، لكنها ينبغي أن تكون جزءًا من استراتيجية وطنية متكاملة للأمن الرقمي، تتضمن التوعية الرقمية، وتعزيز الرقابة، وتطوير التشريعات لمواكبة التحديات المتزايدة في العالم الرقمي.

وكان المهندس محمد إبراهيم، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، قد أعلن بدء تشغيل خدمة "شريحة الطفل" رسميًا اعتبارًا من الأول من يوليو، لتصبح متاحة عبر شركات المحمول الأربع، بهدف توفير بيئة رقمية أكثر أمانًا للأطفال.

وأوضح أن الخدمة تضم خيار "اطمن"، الذي يتيح حجب المواقع غير الملائمة للأطفال، والمحتوى العنيف، والبرمجيات الخبيثة، وبعض الألعاب والتطبيقات غير المناسبة للفئات العمرية الصغيرة، إلى جانب تقييد نتائج البحث المرتبطة بالمحتوى الضار، ويمكن الاشتراك في الخدمة من خلال تطبيقات شركات الاتصالات أو فروعها المنتشرة على مستوى الجمهورية.