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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

بعد انطلاقها رسميًا.. ما هي «شريحة الطفل» لحماية الأطفال على الإنترنت؟

بعد انطلاقها رسميًا.. ما هي «شريحة الطفل» لحماية الأطفال على الإنترنت؟
بعد انطلاقها رسميًا.. ما هي «شريحة الطفل» لحماية الأطفال على الإنترنت؟
ولاء عادل

بدأ، اعتبارًا من أمس الأربعاء (1 يوليو 2026)، تشغيل خدمة «شريحة الطفل» رسميًا، في خطوة تستهدف تعزيز الأمان الرقمي للأطفال، وتمكين أولياء الأمور من توفير تجربة أكثر أمانًا لأبنائهم أثناء استخدام الإنترنت والهواتف الذكية.

وأكد المهندس محمد إبراهيم، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الخدمة أصبحت متاحة عبر شركات الاتصالات الأربع، مع إمكانية تفعيلها على خطوط الأطفال الحالية دون الحاجة إلى تغيير الشريحة أو استبدال رقم الهاتف.

ما هي «شريحة الطفل»؟

تتيح الخدمة لأولياء الأمور التحكم في مستوى الحماية المطبق على هواتف أبنائهم، بما يحد من وصولهم إلى المحتوى غير الملائم والمواقع التي قد تشكل خطرًا عليهم، مع إمكانية الاشتراك بسهولة من خلال تطبيقات شركات الاتصالات أو عبر الفروع الرسمية.

ومن أبرز مزايا الخدمة:

  • بدء تشغيلها رسميًا اعتبارًا من 1 يوليو 2026.
  • إتاحتها لدى جميع شركات الاتصالات الأربع.
  • عدم الحاجة إلى تغيير الشريحة أو رقم الهاتف.
  • توفير مستويين مختلفين للحماية.
  • سهولة الاشتراك إلكترونيًا أو من خلال الفروع.
  • تقديمها مجانًا خلال الفترة التجريبية.

حماية من المحتوى الضار والمخاطر الرقمية

وأوضح نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، خلال مداخلة مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر»، أن الهدف من الخدمة هو الحد من تعرض الأطفال للمحتوى غير المناسب، سواء كان عنيفًا أو غير أخلاقي، إلى جانب حجب المواقع غير الآمنة والتطبيقات التي قد تتضمن برمجيات خبيثة أو مخاطر إلكترونية.

وأشار إلى أن الخدمة تمنح الأسر أدوات تساعدها على متابعة استخدام الأطفال للإنترنت، بما يعزز من مستوى الأمان أثناء التصفح.

مستويان للحماية وفق احتياجات الأسرة

وتعمل «شريحة الطفل» من خلال مستويين من الحماية، يختار ولي الأمر بينهما وفقًا لعمر الطفل وطبيعة استخدامه للإنترنت.

ويشمل المستوى الأول، الذي يحمل اسم «اطمئن»، حجب المواقع والتطبيقات غير المناسبة للأطفال، بالإضافة إلى بعض الألعاب والمحتوى الذي لا يتوافق مع أعمارهم.

أما المستوى الثاني، «اطمئن على الآخر»، فيوفر مستوى أعلى من الحماية عبر إضافة قيود على استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي، بما يمنح الأسرة رقابة أوسع على النشاط الرقمي للأبناء.

طريقة الاشتراك في الخدمة

وأوضح محمد إبراهيم أن تفعيل الخدمة يتم على الخط الحالي للطفل دون الحاجة إلى استخراج شريحة جديدة أو تغيير رقم الهاتف، ويمكن لولي الأمر الاشتراك من خلال تطبيق شركة الاتصالات أو بزيارة أحد الفروع الرسمية، مع حرية اختيار مستوى الحماية المناسب دون التقيد بسن معينة.

مجانية في المرحلة التجريبية

وأشار إلى أن الخدمة تُقدم مجانًا خلال المرحلة التجريبية، بهدف تقييم كفاءتها وضمان وصولها إلى المستخدمين بالشكل المطلوب، على أن تتم لاحقًا دراسة تطبيق رسوم شهرية وفق نتائج التشغيل ومدى الإقبال على الخدمة.

شريحة الطفل الإنترنت الأطفال حماية الأطفال على الإنترنت الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

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