لدعم ذوي الإعاقة.. رئيس النيابة الإدارية يستقبل وفدا من القومي للمرأة

استقبل المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية،بمقر رئاسة الهيئة اليوم وفدا رفيع المستوى من المجلس القومي للمرأة ضم كلا من الدكتورة هبه هجرس عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس القومي بالمرأة ومها هلالي عضو لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس القومي للمرأة والمستشار محمد الأدهم عضو لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس القومي للمرأة.





وأشاد المستشار عصام المنشاوي،خلال اللقاء بدور المجلس القومي للمرأة في دعم قضايا المرأة المصرية على وجه العموم ودور لجنة المرأة ذات الإعاقة في دعم ذوي القدرات الخاصة من السيدات على وجه الخصوص.









وأكد على الالتزام التام بالقانون والمعايير الدولية فيما يخص دعم ذوي القدرات الخاصة، سواء فيما يخص منظومة التعليمات المعمول بها والتوجيهات المستمرة في هذا الصدد، فضلا عن أن العمل جار على تجهيز أماكن ومقرات مجهزة بما يتناسب مع المترددين على النيابة من الشاكين والمتهمين من ذوي القدرات الخاصة.







وقال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية إن وفد المجلس حرص على الإشادة بالقرارات الأخيرة الصادرة من المستشار رئيس الهيئة الخاصة بدعم ذوي الإعاقة من العاملين بالنيابة الإدارية والمترددين والمتعاملين على مقراتها ومردودهما على المستوى المحلي والدولي.





وأضاف أن اللقاء استعرض سبل التعاون بين النيابة الإدارية ولجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس القومي للمرأة وذلك عبر إتاحة وصول المعلومات وتدريب أعضاء النيابة والإداريين على التعامل مع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وكذا تدريبهم ودعمهم.





وأكد أنه في نهاية اللقاء اتفق الطرفان على أهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات خلال الفترة القادمة بما يكفل دعم النواحي الإجرائية والموضوعية الخاصة بذوي القدرات الخاصة وفق المعايير الدولية وفي ضوء الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المنبثقة عن الأمم المتحدة وإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام ٢٠١٨ عامًا للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وما استتبعه من صدور القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.



