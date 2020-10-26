AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

أبناء زراعة عين شمس يشاركون في المشروع القومي للمائة ألف صوبة زراعية

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 02:58 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
Advertisements
حسام الفقي
قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس أن الكلية تستعد لاستقبال الطلاب للعام الدراسي الجديد 2020 /2021 باتخاذ الخطوات الاحترازية التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية للحفاظ على الطلاب ضد فيروس كورونا.

وأوضح لـ صدى البلد أن الجامعة وفرت بوابات تعقيم للمداخل الرئيسة للكلية وأدوات التعقيم داخل الحرم الجامعي، مشيرا الى التباعد الاجتماعي داخل الحرم الجامعي وقاعات التدريس عن طريق تقليل أعداد الطلاب داخل المحاضرات.

وشدد "جلال" على ارتداء الكمامات للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين ويحظر على أي طالب دخول الحرم والمحاضرات بدونها، مضيفا أن اتحاد الطلاب مسؤول عن احتفالات الاستقبال للطلاب الجدد مع أول أيام الدراسة.

اقرأ أيضا:


وأردف أن الكلية تعمل بنظام التعليم الهجين، بثلاثة أيام لأون لاين والثلاثة أيام الآخرين من داخل الحرم الجامعي، مؤكدا رفع المقررات الدراسية علي المنصات الالكترونية الخاصة بكلية الزراعة.

وأشار إلى أنه تم تدريب 100 من خريجين وطلاب الكلية في المشروع القومي للمائة  الف صوبة زراعية ولا يزال التعاون مستمرا والفرصة متاحة لأبنائنا من الطلاب والخريجين.

 ويأتي ذلك تحت رعاية  الدكتور أحمد جلال السيد عميد الكلية وإشراف الدكتورة سامية عبد العظيم وبالتعاون بين وحدة ريادة مع مركز البحوث الزراعية والهيئة العربية للتصنيع تنفيذا لتوجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتباره مشروعا قوميا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تنسيق الجامعات 2020 .. كلية البنات جامعة عين شمس توضح الحد الأدنى للمرحلتين الأولى والثانية .. معامل التنسيق الإلكترونى بجامعة عين شمس استقبلت 1947 طالبا بأول أيام تقليل الاغتراب

بعد انطلاق العمل بالجامعات الأهلية الجديدة.. أساتذة جامعيون: تحسن العملية التعليمية.. تلغي فكرة السفر للدراسة بالخارج.. وتوفر خريجين مطلوبين فى سوق العمل المحلى والدولى

الجامعات تلجأ للتعليم الهجين.. خبراء: استمرار التجرية بعد انتهاء أزمة كورونا.. تطوير التكنولوجيا داخل الكليات.. وتقليل أعداد الطلاب داخل القاعات إلى النصف

بالتزامن مع انطلاق العام الجامعي الجديد.. إجراءات احترازية مشددة داخل كليات عين شمس .. بوابات تعقيم للمداخل الرئيسية وأجهزة قياس درجات الحرارة.. وحفلات استقبال للطلاب الجدد

عميد زراعة عين شمس: حظر دخول الطلاب بدون كمامات طوال أيام الدراسة

آخر استعدادات جامعة عين شمس للعام الدراسي الجديد.. اتخاذ كافة الخطوات الاحترازية لاستقبال الطلاب وإجراءات فورية ضد المخالفين.. واحتفالات مستمرة للطلاب الجدد

ترشيحاتنا

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري الممتاز

مشروب يشفيك من الامراض ويعالج للضغط المرتفع

عادات غير متوقعة تتسبب في ظهور التجاعيد المبكرة

أول تعليق من بادجي على عدم مشاركته أمام الوداد بدروي أبطال إفريقيا

عصام الحضري مهاجمًا حسام عاشور: شعبية الأهلي لا تقارن بأحد

رحيل تشاتشيتش عن تدريب بيراميدز..وإيهاب جلال أبرز المرشحين لخلافته

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تتخلص منه بعد اليوم.. استخدامات غير متوقعة لقشر الرمان

سعر ومواصفات نيسان كيكس 2021 nissan kicks الجديدة .. صور

بآلاف الدولارات| أسعار مذهلة لإطلالات النجمات في مهرجان الجونة