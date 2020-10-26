أبناء زراعة عين شمس يشاركون في المشروع القومي للمائة ألف صوبة زراعية

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس أن الكلية تستعد لاستقبال الطلاب للعام الدراسي الجديد 2020 /2021 باتخاذ الخطوات الاحترازية التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية للحفاظ على الطلاب ضد فيروس كورونا.





وأوضح لـ صدى البلد أن الجامعة وفرت بوابات تعقيم للمداخل الرئيسة للكلية وأدوات التعقيم داخل الحرم الجامعي، مشيرا الى التباعد الاجتماعي داخل الحرم الجامعي وقاعات التدريس عن طريق تقليل أعداد الطلاب داخل المحاضرات.





وشدد "جلال" على ارتداء الكمامات للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين ويحظر على أي طالب دخول الحرم والمحاضرات بدونها، مضيفا أن اتحاد الطلاب مسؤول عن احتفالات الاستقبال للطلاب الجدد مع أول أيام الدراسة.





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وأردف أن الكلية تعمل بنظام التعليم الهجين، بثلاثة أيام لأون لاين والثلاثة أيام الآخرين من داخل الحرم الجامعي، مؤكدا رفع المقررات الدراسية علي المنصات الالكترونية الخاصة بكلية الزراعة.





وأشار إلى أنه تم تدريب 100 من خريجين وطلاب الكلية في المشروع القومي للمائة الف صوبة زراعية ولا يزال التعاون مستمرا والفرصة متاحة لأبنائنا من الطلاب والخريجين.





ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد جلال السيد عميد الكلية وإشراف الدكتورة سامية عبد العظيم وبالتعاون بين وحدة ريادة مع مركز البحوث الزراعية والهيئة العربية للتصنيع تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتباره مشروعا قوميا.