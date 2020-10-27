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سيارات

حب عربيتك .. خطوات بسيطة لتلميع السيارة وعودتها كالجديدة

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 12:02 ص
خطوات بسيطة لتلميع
خطوات بسيطة لتلميع السيارة و عودتها كالجديدة
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اشرف عطية
قيامك بتلميع وتشميع سيارتك بانتظام  يدل علي اهتمامك بأدق التفاصيل في سيارتك وهذا يجعلك تستطيع أن تبرز جمالها وأناقتها لأن التلميع والتشميع يضيف اللمعان والبريق لطلائها ويقوم بحماية السيارة من الخدوش والصدأ الذي يصيبها في الشتاء. 


وفي هذا السياق نعرض عليكم خطوات تلميع وتشميع السيارة بشكل صحيح فهناك طريقتين للتلميع والتشميع طريقة يدوية وأخري باستخدام آلة تلميع كهربائية. 


الطريقة الأولي يدويا وتحتياج هذه العملية إلى وقتٍ أطول، إلا أنها تتميّز بدقتها، وإمكانيّة الوصول إلى الخدوش الموجودة في الأماكن الصغيرة التي قد لا تصل إليها الآلة.

أما الطريقة الثانية تتم باستخدام الآلة وتتميز هذه الطريقة بالسرعة في إجراء عملية التلميع، وتحتوي هذه الآلة على وسادة رغوةٍ متصلة بها، وفي هذه العملية يتم وضع طلاء التلميع وتوزيعه على السيارة، ثم يتم تحريك الوسادة الرغويّة من الأمام إلى الخلف في جميع جوانب وأجزاء السيارة.

خطوات التلميع :

1– يتم إيقاف السيارة على أرضيةٍ صلبة بعيدةٍ عن التراب والشوائب وفي مكانٍ مُظللٍ بعيدٍ عن أشعة الشمس.

2– غسل السيارة بالكامل بالمياه، والتحقق من تنظيفها جيّدًا وإزالة أي أوساخٍ عالقة بها، وذلك باستخدام المُنظفات المُخصصة لغسل السيارات.

3– انتقاء وسادة التلميع، التي قد يُرفق معها عجلة تلميع خاصة، وأنواع مواد التلميع المُناسبة للون طلاء السيارة.

4– يفضل عدم استخدام وسادة التلميع وهي جافة، حيث يتم ترطيبها بالماء، وذلك لضمان عدم تلف الطلاء وخدشه بسببها، مع إبقاء دلو وخرطوم المياه قرب السيارة أثناء التلميع.

5– القيام برش مادة التلميع وفركها بواسطة عجلة التلميع الخاصة على سطح السيارة، كما يُمكن رشه على السيارة مُباشرةً وفركه بالوسادة.

6– تكرار تحريك عجلة التلميع التي تدور تلقائيًا ذهابًا وإيابًا على سطح السيارة مع مراعاة عدم الضغط بشدّةٍ، لتجنّب إتلاف طلاء السيارة.

7– الاستمرار في تحريك عجلة التلميع حتى يتم مشاهدة بريق ولمعان الجزء الذي تدور فوقه العجلة، وعندها يجب الانتقال لجزء آخر من سطح السيارة.

8– إعادة غسل السيارة وتنظيفها من بقايا الملمع وغيره.

9– ترك السيارة حتى تجف تمامًا، أو تجفيفها بالمنشفة المخصصة من الأعلى للأسفل.

10– وضع مادة التشميع على سطح السيارة وذلك باستخدام المُركب المُناسب.

11– يتم تشميع السيارة باستخدام الوسادة التي تأتي مع المركب بعمل حركاتٍ دائرية وصولًا لجميع أجزائها، ثم تركه يجف بعيدًا عن أشعة الشمس.

12– مسح وتنظيف المادة الشمعيّة من سطح السيارة بعد جفافها تمامًا، وذلك باستخدام ممسحة من الألياف الدقيقة.

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