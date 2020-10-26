البنك المركزي: 2.6 مليار دولار زيادة في الدين الخارجي في يوليو الماضي

ارتفع إجمالي الدين الخارجي لمصر بنهاية مارس الماضي إلي 111.3 مليار دولار بزيادة بلغت 2.6 مليار دولار بنسبة 2.4% بالمقارنة بنهاية يونيو 2019.





أرجع أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري ذلك إلي ارتفاع محصلة صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بقيمة 3.6 مليار دولار مع تراجع اسعار صرف النقد الأجنبي المقترض به أمام الدولار بقيمة 1مليار دولار .





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قال التقرير إن أعباء خدمة الدين الخارجي وصلت لـ 13.7 مليار دولار في الفترة من يوليو حتي مارس من العام المالي الماضي تشمل الأقساط المسددة بقيمة 10.6 مليار دولار و الفوائد المدفوعة بقيمة 3.1 مليار دولار.





وذكر التقرير إن تراجع نسبة الدين الخارجي للناتج المحلي الإجمالي وصلت لـ 31.7% ، معتبرا أنه مازال في الحدود الآمنة وفقا للمعايير الدولية.وارتفعت جملة الودائع الحكومية 744.4 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي مقابل 738.1 مليار جنيه في مايو 2020 ومقارنة بـ 726.301 مليار جنيه في إبريل من نفس العام.وقال تقرير صادر عن البنك المركزي إن حجم الودائع الحكومية بالعملة المحلية سجلت 642.4 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي مقابل 635.94 مليار جنيه مايو2020 ومقارنة بـ633.981 مليار جنيه في إبريل من نفس العام.