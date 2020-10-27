شاهد | تحويل سيارة ميتسوبيشي لانسر إلى نقل وفولكس بيتل لمخيم .. صور

تقوم شركات السيارات بتصنيع سيارة لتلبي رغبات مالكها سواء في التنقل او نقل الاغراض او حتي نقل الاشخاص و كل شخص يريد مواصفات معينة في سيارته يقوم بطلبها او علي الاقل طلب اقرب سيارة تقوم بنفس الغرض .









ولا تعرف بعض شركات السيارات ان مالك السيارة احيانا يقوم ببعض التعديلات الجزريه في السيارة فعلي سبيل المثال قام مالك سيارة ميتسوبيشي لانسر و المشهورة في مصر بلانسر بومة بتغيير سيارته السيدان المخصصة لنقل الافراد لتصبح سيارة نصف نقل بيك اب .





وليس مالك السيارة اللانسر فقط من قام بتعديل جزري في سيارته لكن قام ايضا مالك سيارة فولكس فاجن بيتل بتحويلها إلى سيارة متعددة الاستخدامات فكانت بيتل الأصلية سيارة تهدف إلى توفير وسيلة نقل رخيصة وبأسعار معقولة للجماهير ولا شيء أكثر من ذلك .





ويحب الناس الجنون و التعديل في سياراتهم فقام مؤخرا ستيف جودفيلو مالك السيارة بيتل GLX 2000 بأجراء أكثر من مجرد تغيير في نمط الجسم وحول السيارة الهاتشباك إلى شاحنة صغيرة ثم إلى ما يشبه سيارات المخيمات.





وحصلت السيارة بيتل على تعديل كسيارة مخيمات بصورة مميزة يجعلها كما لو كانت تبدو مصنعة من أجل ذلك بالفعل، وعلى الرغم من أن الجزء الخلفي يبدو وكأنه يوفر المصابيح الخلفية .





وتحويل سيارة صغيرة الي مخيم يحتاج مساحة كبيرة لتصبح خيمة تتسع شخصين بالغين و تطلب التعديل وجود مخرج طاقة 12 فولت وشريط إضاءة LED وحصلت السيارة على محرك جديد توربو ديزل سعة 1900 سي سي بدل المحرك التوربو 1800 سي سي. وسيحتوي هذا الإصدار الجديد أيضًا على إطارات أكبر ، إلى جانب إضافات مفيدة مثل مولد وموقد وثلاجة صغيرة وحتى مرحاض محمول.