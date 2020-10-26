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اقتصاد

البنك المركزي: ودائع البنوك تسجل 4.8 تريليون جنيه في يوليو الماضي

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 04:36 م
البنك المركزي
البنك المركزي
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محمد يحيي
ارتقع إجمالي ودائع البنوك بنهاية يوليو الماضي إلى 4.8 تريليون جنيه مقابل 4.7 تريليون جنيه في يونيو السابق ومقارنة بـ 4.603 تريليون جنيه في مايو 2020.

وقال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، إن حجم الودائع الحكومية بالعملتين المحلية والأجنبية بلغت 777.61 مليار جنيه في يوليو الماضي مقابل 744.4 تريليون جنيه في يونيو 2020 ومقارنة بـ738.1 مليار جنيه في مايو من نفس العام.

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وذكر التقرير أن حجم الودائع غير الحكومية وصل لـ 4.011 تريليون جنيه في يوليو السابق مقابل 3.96 تريليون جنيه في يونيو 2020 ومقارنة بـ 3.87 تريليون جنيه في مايو 2020.

وارتفع حجم السيولة المحلية للبنوك بنهاية يوليو الماضي مسجلة 4.63 تريليون جنيه مقابل 4.54 تريليون جنيه في يونيو السابق له ومقارنة بـ 4.45 تريليون جنيه في مايو 2020.

وقال التقرير إن حجم المعروض النقدي والذي شمل " النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي، والودائع بالعملة المحلية" نحو 1.3 تريليون جنيه في يوليو الماضي مقابل 1.1 تريليون جنيه في يونيو السابق ومقارنة بـ 1.1 تريليون جنيه في مايو السابق لهما.

بلغ حجم أشباه النقود لبنود " الودائع الجارية وغير الجارية بالعملتين المحلية والأجنبية" بنهاية يوليو الماضي نحو 3.501 تريليون جنيه مقابل 3.45 تريليون جنيه في يونيو السابق ومقارنة بـ 3.36 تريليون جنيه في مايو 2020.

وذكر التقرير أن حجم الأصول المقابلة للسيولة المحلية بلغت 4.63 تريليون جنيه في يوليو السابق مقابل 4.6 تريليون جنيه في يونيو من نفس العام ومقارنة بـ 4.451 تريليون جنيه في مايو 2020.

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