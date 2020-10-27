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مرأة

كعادتها.. نسرين طافش تتألق في مهرجان الجونة السينمائي على الريد كاربت

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 01:14 ص
نسرين طافش
نسرين طافش
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آية التيجي
شاركت الفنانة نسرين طافش صورة جديدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي على انستجرام بإطلالة أنيقة وساحرة من اليوم الرابع خلال فاعليات مهرجان الجونة السينمائي. 

وظهرت نسرين طافش بفستان باللون الأحمر الناري من التل من القطعة السفلية، وبقطعة لامعة وأكمام طويلة من الأعلى ، مع اختيار حقيبة لامعة باللون الفضي، وهو ما أبرز من اناقتها وانوثتها بشكل كبير.

وتركت نسرين طافش شعرها منسدلا عبر اكتافه بطريقة انسيابية ناعمة، وهو ما أبرز من رقة إطلالتها، وتناسب معها.

ومن الناحية الجمالية وضعت نسرين طافش، بعض اللمسات الهادئة من الميكب واختارت أحمر شفاه باللون الكشمير، وأبرزت جمال عينيها والماسكرا، والكحل الأسود والآي لاينر.

ولم تتكلف نسرين طافش في اقتناء الإكسسوار واكتفت بإختيار قرطين ناعمين باللون الفضي ، وخاتم بنفس اللون.

وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..

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