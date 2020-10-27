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أخبار العالم

إجلاء 60 ألف شخص في كاليفورنيا مع انتشار حرائق الغابات

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 01:26 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أصدرت السلطات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، أمرًا، بإجلاء نحو 60 ألف شخص من مدينة إرفاين غربي الولاية، مع انتشار حرائق الغابات التي اندلعت في وقت سابق من اليوم.

وقال مسئولو قسم الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا -وفقًا لما نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية- إن حريق سيلفرادو -الذي اندلع عند حوالي الساعة 06:47 من صباح الإثنين بالتوقيت المحلي، وعصف بمقاطعة أورانج بفعل الرياح- قد طال ألفيّ فدان من الغابات ولا يزال مستمرًا.

وأعدت السلطات 6 مراكز للإيواء، أُبلغ عن امتلاء 3 منها حتى الآن.

وعانت كاليفورنيا هذا الموسم من عدد قياسي من حرائق الغابات، ووفقا لبيان صدر أمس الأول، عن قسم الغابات والحماية من الحرائق، فقد تم الدفع بـ4 آلاف رجل إطفاء لمكافحة 22 حريقًا بغابات الولاية، وتتخوف السلطات من أن تسبب الرياح العاتية -التي تبلغ سرعتها نحو 60 ميلًا في الساعة- انتشارًا أكبر للحرائق وانقطاعات للتيار الكهربائي.

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