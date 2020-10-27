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حوادث

تشكيل لجنة للتحقيق فى نشوب حريق فوق سطح مسجد مدرسة بكفر شكر

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 10:58 ص
نشوب حريق فوق سطح
نشوب حريق فوق سطح مسجد
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إبراهيم الهوارى
قرر خالد جرامون مدير الإدارة التعليمية بكفر شكر بمحافظة القليوبية تشكيل لجنة من الشؤون القانونية والأمن الإداري للتحقيق في واقعة نشوب حريق بالمدرسة التجارية.
واشار جرامون الى ان اللجنة سوف تحقق فى الواقعة لتحديد المتسبب فيها وسؤال مدير المدرسة والمسؤولين فيها عن هذه التشوينات وكيفية تخزينها وهل توافرت عوامل الأمان بالمكان من عدمه، ومعاينة الخسائر وتقديرها والتأكد من سلامة مبنى الفصول والإدارة وعدم تأثير الحريق على الدراسة بالمدرسة.

وكانت أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية قد تمكنت من السيطرة على حريق شب في تشوينات المقاعد المدرسية وبعض الأخشاب أعلى سطح مسجد المدرسة التجارية بكفر شكر.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بندب المعمل الجنائي لمعرفة سبب الحريق وملابساته وتحديد كيفية اشتعاله وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى العميد أنور حشيش مأمور مركز كفر شكر إخطار بنشوب حريق بالمدرسة التجارية بدائرة المركز وتم إخطار مديرية أمن القليوبية وتم الدفع بسيارات إطفاء لمكان الحادث وتمكنت من السيطرة على النيران ومنع امتدادها لمباني الفصول والإدارة بالمدرسة.
وتبين من المعاينة أن الحريق شب أعلى سقف من الجمالون الفايبر يغطي مسجد المدرسة ويستخدم في تشوين المقاعد المتهالكة والأخشاب وبعض الرواكد الخشبية الخاصة بالمدارسة ويستخدم كمخرن وتبين وجود أسلاك كهربائية تمر فوق هذا السطح ومن المرجح أن يكون ماس كهربائي تسبب في الحادث.
وأكدت المعاينة أن الحريق وقع في مكان بعيد عن مبنى الإدارة والفصول ولم تصل إليها النيران كما أنه لا توجد خسائر في الأرواح أو إصابات.

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