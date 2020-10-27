ارتفاع ضحايا انفجار مدرسة دينية بباكستان إلى 5 قتلى و50 جريحا

ارتفعت حصيلة الانفجار الذي تعرضت له مدرسة دينية في مدينة بيشاور الباكستانية، صباح اليوم الثلاثاء، إلى 5 قتلى و50 مصابا، فيما لم يحدد بعد أسباب الانفجار.





ووصلت السلطات الباكستانية وخدمات الطوارئ إلى موقع الحادث، لنقل المصابين والضحايا إلى المستشفيات.





وقال المتحدث باسم مستشفى ليدي ريدينج محمد عاصم، في بيان نقلته صحيفة "ذا داون" ، إنه تم نقل خمس جثث و 50 جريحًا - من بينهم أطفال - إلى المستشفى.





وأضاف أن الجرحى يتلقون رعاية طبية فورية وأن مدير المستشفى موجود في قسم الطوارئ.





وتابع إنه تم أيضًا إعلان حالة طوارئ في المنشأة الطبية.



