تراجع صادرات مصر من الأسمنت لـ 90 مليون دولار خلال 8 أشهر

تراجعت قيمة صادرات مصر من الأسمنت خلال الفترة من "يناير- أغسطس 2020" لتسجل 90 مليون دولار مقابل 111 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019 بانخفاض قدره 19%.





وأوضح التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء، الذي حصل "صدى البلد" على نسخة منه، تراجع صادرات الأسمنت خلال أغسطس الماضي بنسبة 7.1% لتبلغ 13 مليون دولار مقابل 14 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2019.





وصدرت مصر أسمنت خلال الفترة من "يناير- أغسطس 2020" إلى حوالي 63 دولة منها 21 دولة لم يتم التصدير لها خلال نفس الفترة من 2019، وتتمثل في "مالطة، بهاما، التشيك، البوسنة والهرسك، هندوراس، بنين، اريوبا، جامبيا، أستراليا، جواتيمالا، رواندا، الأرجنتين، كندا، بوركينا فاسو، الإمارات، بيرو، الدومنيكان، النمسا"، واستحوذت 10 دول "كينيا، ليبيا، أمريكا، السودان، السعودية، أوغندا، لبنان، فلسطين، مدغشقر، اليمن" على 88.5% من إجمالي صادرات الأسمنت خلال تلك الفترة بقيمة 79.696 مليون دولار.





اقرأ أيضا: وزيرة التجارة: خفض سعر كراسة الشروط للمجمعات الصناعات من 2000 جنيه إلى 500 جنيه





وتسيطر كينيا على 29.7% من إجمالي صادرات الأسمنت المصري لتحتل المرتبة الأولى بقيمة 26.746 مليون دولار في مقابل 5.604 مليون دولار بنمو 377%.





وتراجعت ليبيا المرتبة الثانية من حيث الدول المستوردة للأسمنت المصري بما قيمته 15.885 مليون دولار مقارنة بنحو 54.579 مليون دولار بانخفاض بلغت نسبته 71%.





وانخفضت صادرات الأسمنت إلى السعودية بنسبة 43% خلال الـ 8 أشهر الأولى من 2020 لتبلغ 5.783 مليون دولار في مقابل 10.112 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019.





وهبطت صادرات الأسمنت المصري إلى اليمن بنسبة 60% لتبلغ 2.265 مليون دولار في مقابل 5.645 مليون دولار، وأوغندا بنسبة 14% لتسجل 4.512 مليون دولار في مقابل 5.218 مليون دولار.





صادرات الأسمنت لمدغشقر تنمو 129%

وارتفعت صادرات مصر من الأسمنت لمدغشقر بنسبة 129% لتسجل 2.793 مليون دولار مقابل 1.218 مليون دولار، ولأمريكا بنسبة 14% لتبلغ 8.066 مليون دولار في مقابل 7.099 مليون دولار.





وزادت صادرات الأسمنت المصري إلى السودان لنحو 6.764 مليون دولار مقارنة بنحو 1.944 مليون دولار بنمو بلغ 24.8%، ولفلسطين بنسبة 95% لتبلغ 3.258 مليون دولار في مقابل 1.67 مليون دولار، ولبنان بنسبة 39% لتبلغ 3.624 مليون دولار في مقابل 2.68 مليون دولار لتايلاند.





واستحوذت 10 دول "كينيا، ليبيا، أمريكا، السودان، السعودية، أوغندا، لبنان، فلسطين، مدغشقر، اليمن" على 88.5% من إجمالي صادرات الأسمنت خلال تلك الفترة بقيمة 79.696 مليون دولار.





كينيا تستحوذ على 30% من صادرات الأسمنت

وتسيطر كينيا على 29.7% من إجمالي صادرات الأسمنت المصري لتحتل المرتبة الأولى بقيمة 26.746 مليون دولار في مقابل 5.604 مليون دولار بنمو 377%.





وتراجعت ليبيا المرتبة الثانية من حيث الدول المستوردة للأسمنت المصري بما قيمته 15.885 مليون دولار مقارنة بنحو 54.579 مليون دولار بانخفاض بلغت نسبته 71%.





وانخفضت صادرات الأسمنت إلى السعودية بنسبة 43% خلال الـ 8 أشهر الأولى من 2020 لتبلغ 5.783 مليون دولار في مقابل 10.112 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019.





وهبطت صادرات الأسمنت المصري إلى اليمن بنسبة 60% لتبلغ 2.265 مليون دولار في مقابل 5.645 مليون دولار، وأوغندا بنسبة 14% لتسجل 4.512 مليون دولار في مقابل 5.218 مليون دولار.





صادرات الأسمنت لمدغشقر تنمو 129%

وارتفعت صادرات مصر من الأسمنت لمدغشقر بنسبة 129% لتسجل 2.793 مليون دولار مقابل 1.218 مليون دولار، ولأمريكا بنسبة 14% لتبلغ 8.066 مليون دولار في مقابل 7.099 مليون دولار.





وزادت صادرات الأسمنت المصري إلى السودان لنحو 6.764 مليون دولار مقارنة بنحو 1.944 مليون دولار بنمو بلغ 24.8%، ولفلسطين بنسبة 95% لتبلغ 3.258 مليون دولار في مقابل 1.67 مليون دولار، ولبنان بنسبة 39% لتبلغ 3.624 مليون دولار في مقابل 2.608 مليون دولار.