ليالي الأبطال.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 27 - 10 - 2020 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم، الثلاثاء، الموافق 27 أكتوبر 2020، عددا من المواجهات، في مختلف ملاعب العالم، أبرزها الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى نصف نهائي بطولة خادم الحرمين الشريفين.





ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري أبرز مواعيد مباريات اليوم، الثلاثاء، 27 أكتوبر 2020، على النحو التالي:





دوري أبطال أوروبا لوكوموتيف موسكو الروسي × بايرن ميونخ الألماني - 07:00 مساءً - بي إن سبورتس 1

شاختار دونيتسك الأوكراني × إنتر ميلان الإيطالي - 07:00 مساءً - بي إن سبورتس 2

أتلتيكو مدريد الإسباني × ريد بول سالزبورج النمساوي - 09:00 مساءً - بي إن سبورتس 3

بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني × ريال مدريد الإسباني- 09:00 مساءً - بي إن سبورتس 1

بورتو البرتغالي × أولمبياكوس اليوناني - 09:00 مساءً - بي إن سبورتس 5

مارسيليا الفرنسي × مانشستر سيتي الإنجليزي - 09:00 مساءً - بي إن سبورتس 6

ليفربول الإنجليزي × ميتييلاند الدانماركي - 09:00 مساءً - بي إن سبورتس 2

أتالانتا الإيطالي × أياكس أمستردام الهولندي - 09:00 مساءً - بي إن سبورتس 4



