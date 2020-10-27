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اقتصاد

20.5 % انخفاض قيمة العجز في الميزان التجاري شهر أغسطس 2020

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 09:09 ص
صدى البلد
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آية الجارحى
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء الموافق  27/  10/ 2020  النشرة  الشهرية لبيانات التجـارة الخارجية أغسطس 2020 وقد بـلغت قيـمة العجــز فى الميـزان التجــارى  3.02 مليــار دولار خـــلال شهر أغسطس 2020 مقابل 3.80 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة انخفاض قدرها   20.5 ٪.
ومن أهم المؤشرات مايلى:

[الصــــادرات    

إنخفضت قيمـــة الصــادرات بنسبــــة 9.4  ٪ حيـث بلغـت   1.91 مليــار دولار خـلال شهــر  أغسطس  2020    مقابل  2.11  مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع وأهمها: (منتجات البترول بنسبة 32.0 ٪، بترول خام بنسبة   46.5 ٪، ملابس جاهزة نسبة 31.0 ٪، صابون ومحضرات تنظيف بنسبة   25.0 ٪).. 

بينما إرتفعت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر أغسطس 2020  مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العـــام السابق وأهمها (أسمدة  بنسبة  13.9 ٪ ، لدائن بأشكالها الاولية "بلاستيك"  بنسبة  4.0 %  ،عجائن ومحضرات غذائية متنوعة  بنسبة  32.6  ٪). 

 الــــــواردات
انخفضت قيمـة الواردات بنسبة 16.6  ٪ حيث  بلغـت   4.93   مليار دولار خـلال شهر أغسطس  2020   مقابل  5.91 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجع ذلك إلى انخفاض  قيمة واردات  بعض السلع وأهمها: 

(منتجات البترول  بنسبة   49.4 ٪ ، قمح  بنسبة  3.6  ٪ ، لحوم   بنسبة 8.0  % ،مواد أولية من حديد او صلب  بنسبة  44.7 ٪  ).

بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر أغسطس 2020 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهــمها : (بترول خام بنسبة  67.8 ٪ ،سيارات ركوب بنسبــة  36.5 ٪, أدوية ومحضرات صيدلة  بنسبة    34.9 ٪، زيوت مكرره  بنسبة  132.8 ٪ ).

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