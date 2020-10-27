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مرأة

طبيب يوضح أسباب وطرق علاج القرح الوريدية

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 10:47 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
قال الدكتور وليد الدالى أستاذ جراحات الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى بجامعة القاهرة، إن القرح الوريدية هي جروح تظهر على الساق، موضحا أن علاج القرح الوريدية لا يكون بسهولة وتظهر على الجزء الداخلي للساق وهي الأكثر شيوعًا بين أنواع القرح الأخرى بنسبة 80% وتنتج بسبب قصور في عمل صمامات الأوردة وتسبب الألم الشديد للمريض وتعرضه للكثير من المشاكل الصحية.

وأضاف الدكتور وليد الدالى أن القرح الوريدية تحدث  نتيجة لفشل عمل الصمامات في أداء وظيفتها بشكل صحيح، حيث يفترض أن يتدفق الدم إلى القلب باتجاه واحد عبر الأوردة، وفي حال وجود مشكلة في عمل الصمامات الموجودة داخل الأوردة يتدفق الدم للأسفل بدلًا من دفعه إلى الأعلى، ويؤدي ذلك إلى احتقان شديد بالوريد نتيجة تجمع الدم بداخله يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم المستمر داخل الأوردة فتتورم الساق ويتغير لون الجلد وتتكون القرحة.

وأكد الدكتور وليد الدالى أن أسباب القرح الوريدية كثيرة ومتعددة ومنها تجلط الأوردة العميقة، والتعرض للكسور في الساق، ومرض الشرايين المحيطية، وقلة الحركة وعدم ممارسة الأنشطة مثل المشي والرياضة، كما تؤدي زيادة الوزن إلى ارتفاع ضغط الدم والتأثير بشكل سلبي على أوردة الساقين، والتقدم في العمر، ويؤثر ارتفاع مستوى السكر في الدم على الدورة الدموية في الساقين.

وأوضح الدكتور وليد الدالى أن علاج القرح الوريدية يتم عن طريق الأربطة والجوارب الضاغطة لتقليل الضغط على الأوردة، كما يوصى برفع الساق قليلًا إلى الأعلى في حالة الجلوس أو الاستلقاء لتقليل الضغط الموجود بالساق وجعله في المستوى الطبيعي، وفي حال إصابة القرحة بالعدوى فإن الطبيب يصف بعض المضادات الحيوية للعلاج.

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