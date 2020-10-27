تعاون بين جامعة بنها والحماية المدنية بالقليوبية لتأمين منشآتها

استقبل الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها اليوم وفدا من الحماية المدنية بمحافظة القليوبية برئاسة العقيد هيثم محمد شحاتة وكيل ادارة الحماية المدنية.









جاء ذلك بحضور الدكتور ابراهيم راجح مدير وحدة الازمات والكوارث بالجامعة والدكتور عبد القادر عبد الكريم منسق عام الجودة الإدارية بالجامعة والدكتور محمد سعيد المستشار الهندسي لرئيس الجامعة وسامية عبد الحميد أمين عام الجامعة ورفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية ومسئولي الإدارة الهندسية.





وعلى هامش زيارة وفد الحماية المدنية تم عمل اجتماع تنسيقي بهدف مناقشة بعض المقترحات ووضع هذة المقترحات موضع التنفيذ للحفاظ علي أعلى معدلات السلامة والصحة المهنية بجميع منشآت الجامعة.





وكان الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، اجرى جولة تفقدية بكلية الطب البيطري، والزراعة بمشتهر، رافقه خلالها الدكتور محمود عراقى عميد كلية الزراعة والدكتور محمد غانم عميد كلية الطب البيطري ووكلاء الكليات ورفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدراية.





واطمأن رئيس الجامعة، خلال جولته، على الإجراءات الاحترازية من حيث التباعد الاجتماعي، وارتداء الطلاب الكمامة وتطهير المدرجات والقاعات الدراسية بصفة مستمرة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





وخلال الجولة افتتح السعيد معمل التشخيص البيطري بكلية الطب البيطري، وتفقد العيادات الخارجية للحيوانات الأليفة وقاعة الأنشطة الطلابية والعيادات الطبية بكلية الطب البيطري.





كما تفقد بكلية الزراعة مجمع المعامل البحثية، الذي يشمل معمل أبحاث التكنولوجيا الحيوية للنبات والأراضي والمياه والحيوان ومعمل الفحص الميكروسكوبي ومعمل الكيمياء وقاعة الأنشطة الطلابية بالكلية.





ووجه رئيس الجامعة الطلاب بالحفاظ على أنفسهم، وعلى الآخرين من خلال الالتزام بالإجراءات الوقائية التي اتخذتها الجامعة.





وخلال الجولة قدم السعيد التهنئة للطلاب بمناسبة العام الدراسي الجديد، وحثهم على ممارسة الأنشطة الطلابية مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية.