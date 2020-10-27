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تعليم

تشاجر مع زميله خلال اللعب.. ولية أمر تتعدى على طفل داخل فناء مدرسة بقليوب

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 12:24 م
الطفل المعتدى عليه
الطفل المعتدى عليه
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إبراهيم الهوارى
شهدت مدرسة السلام الابتدائية التابعة لإدارة قليوب التعليمية بمحافظة القليوبية تشاجر طفلان 8 سنوات بالصف الثالث الابتدائى إلا أن ولية أمر أحد الطلاب دخلت إلى فناء المردسة واعتدت بالضرب على الطفل الثانى وإصابته بارتجاج بالمخ وتحرك بالعظمة اليسرى بالجمجمة وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى فرع المجلس القومى للأمومة بلاغا من مسؤولة فرع المجلس بمدينة قليوب شيماء جمال بتعدى سيدة بالضرب على طفل داخل فناء مدرسة خلال فترة الفسحة مما اصابه بارتجاج بالمخ وفقا للتقرير المبدئى للحالة وتحرر محضر بالواقعة، والذى حمل رقم 10862 لسنة 2020 جنح قسم شرطة قليوب.

وأوضحت مقرر الأمومة بالقليوبية أن الطفلان "عمر" الضحية و"سالم ج" نجل المتهمة 8 سنوات بالصف الثالث الابتدائى كانا يلعبان بفناء مدرسة مدرسة السلام الابتدائية التابعة لإدارة قليوب التعليمية ثم تحول اللعب إلى مشاجرة أطفال إلا أن الطفل عمر فوجئ بدخول والدة الطفلسالم إلى فناء المدرسة وضربته وسقط أرضا وظلت تضربه بقدمها.

وتابعت: أنه تم على الفور نقل الطفل "عمر" إلى مستشفى قليوب المركزى وجاء التقرير المبدئى للحالة أكد إصابة الطفل بارتجاج بالمخ وتحرك العظمة اليسرى بالجمجمة للأعلى وحاليا يمكث الطفل بالرعاية بالمستشفى، مشيرة إلى أن أسرة الطفل أكدوا حدوث الواقعة داخل المدرسة، مطالبين بالتحقيق حول السماح بدخول هذه السيدة والتعدى على الطفل.

وتم تحرير محضر رقم 10862 لسنة 2020 جنح قسم قليوب ضد والدة الطفل "مروة ع ح ا" وتم إحالة الواقعة للنيابة لأعمال شؤونها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها كما أنه يتم المتابعة المستمرة من قبل المجلس القومى للأمومة والطفولة.
تشاجر مع زميله خلال اللعب.. ولية أمر تتعدى على طفل داخل فناء مدرسة بقليوب

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