لأول مرة .. دائرة جنح الدقي تطبق نظام التقاضي عن بعد على المنصة

بدأت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار حسام الدين البدوي، اولى تجاربها في تطبيق منظومة التقاضي عن بعد، علي المنصة، بناء علي تعليمات المستشار عمر مروان وزير العدل.





وتعد محكمة جنح الدقي أول من يقوم بتطبيق تلك التجربة علي المنصة، ومن المقرر تطبيقها تباعا على المحاكم الأخرى.





وكشفت مصادر قضائية ان منظومة التقاضي عن بعد، لها عدة مراحل تتبلور مرحلتها الأولى فى إمكانية إقامة الدعاوى المدنية وسداد الرسوم وتحديد الجلسات والإخطار بمواعيدها، دون التوجه للمحكمة، ولكن تظل عملية التقاضي تتم بحضور الأطراف أمام القاضي فى هذه المرحلة.





وأتاحت الوزارة عبر بوابة مصر الحكومية خدمة الاستعلام عن معلومات للمحاكم الجنائية والمدنية، وذلك بدرجات المحاكم الابتدائية والاستئناف والجزئية، للوقوف على قرار آخر جلسة صدر من المحكمة في دعوى محددة، والاستعلام عن جميع الدعاوى المقيدة برول معين، الاستعلام عن حالة الدعوى وجميع قراراتها السابقة وجلستها القادمة.





بحيث يدخل المستخدم على خدمات المحاكم من خلال بوابة الحكومة المصرية واختيار خدمة الاستعلام التي يرغب بها "الاستعلام عن قرارات الجلسات، أو رول جلسة أو حالة جلسة"، ثم يدخل البيانات المطلوبة على الشاشة والضغط على مفتاح بحث، ويختار المستخدم باختيار خدمة من خدمات الاستعلام المتاحة ثم ادخال بيانات الدعوى أو الجلسة المستعلم عنها.





كانت وزارة العدل قد أبرمت مع وزارة الاتصالات اتفاقًا على توظيف حلول تكنولوجيا المعلومات في تقديم خدمة التقاضي عن بعد لما لها من أثر فى تحقيق العدالة الناجزة والحفاظ على صحة المواطنين والموظفين وسلامتهم وفى الحدود التي تسمح بها البنية التشريعية والتكنولوجية الحالية.