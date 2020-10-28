بعد انتهاء انتخابات المرحلة الأولى .. تعرف على عدد النواب في دائرتك

انتهت المرحلة الأولى من ماراثون انتخابات مجلس النواب 2020، مساء الأحد الماضي، بعد استمرارها 5 أيام متواصلة، ثلاثة منهم في الخارج من 21 حتى 23 أكتوبر ويومين في الداخل 24 و25 أكتوبر وفي انتظار انتهاء فرز الأصوات وإعلان نتائج التصويت.
تنافس في هذه المرحلة 1879 مرشحا فى 143 دائرة انتخابية داخل 14 محافظة بالنظام الفردي وهي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.
وفى نظام القائمة جرت الانتخابات فى المرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية "شمال ووسط وجنوب الصعيد" ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة (الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر)، وخصص لها 100 مقعد، وكذلك فى الدائرة الرابعة "قطاع غرب الدلتا" ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، وخصص لها 42 مقعدا.
حسم بعض النواب مقاعدهم داخل البرلمان القادم بعد اكتساحهم نتائج المؤشرات الأولية، إلا أنه وفقا للجدول الزمني، الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، سيتم إعلان نتيجة المرحلة الأولى للانتخابات 1 نوفمبر المقبل.
وفي هذا السياق، يستعرض "صدى البلد" خريطة الدوائر في 14 محافظة كالآتي:
محافظة أسوان: تضم 4 دوائر وتشمل 9 أقسام ومخصص لها 5 مقاعد؛ مقعد لدائرة ادفو، ومقعدين لدائرة أول أسوان، ومقعد لدائرة كوم أمبو، ومقعد لدائرة نصر النوبة.
محافظة أسيوط: تضم 4 دوائر وتشمل 15 قسما ومخصصا لها 12 مقعدا؛ مقعدين لأبو تيج، و3 مقاعد لدائرة أول أسيوط، و3 مقاعد لدائرة الفتح، و4 مقاعد لدائرة القوصية.
محافظة الإسكندرية: تضم 6 دوائر وتشمل 18 قسما ومخصصا لها 16 مقعدا؛ 3 مقاعد لدائرة أول الرمل، و4 مقاعد لدائرة أول المنتزه، و4 مقاعد لدائرة الدخيلة، ومقعد لدائرة العطارين، ومقعدين لدائرة سيدي جابر، ومقعدين لدائرة محرم بك.
محافظة الأقصر: تضم 3 دوائر وهي إسنا والأقصر والقرنة، وتشمل 6 أقسام ومخصص لها 3 مقاعد.
محافظة البحر الأحمر: تضم 3 دوائر؛ أول الغردقة والشلاتين وسفاجا، وتشمل 8 أقسام ومخصص لها ثلاثة مقاعد.
محافظة البحيرة: تضم 9 دوائر وتشمل 18 قسما ومخصصا لها 18 مقعدا؛ وهي مقعدان لدائرة أبو المطامير، ومقعدان لدائرة أبو حمص، ومقعدان لدائرة إيتاي البارود، ومقعد لدائرة الدلنجات، ومقعدان لدائرة المحمودية، ومقعد لدائرة حوش عيسى، و3 مقاعد لدائرة دمنهور، و3 مقاعد لدائرة كفر الدوار، ومقعدان لدائرة كوم حمادة.
محافظة الجيزة: تضم 12 دائرة وتشمل 25 قسما ومخصصا لها 25 مقعدا؛ مقعدان لدائرة أبو النمرس، ومقعد لدائرة أطفيح، و3 مقاعد لدائرة أول أكتوبر، ومقعدان لدائرة إمبابة، و3 مقاعد لدائرة البدرشين، ومقعدان لدائرة الجيزة، ومقعد لدائرة الصف، ومقعدين لدائرة العمرانية، و3 مقاعد لدائرة الوراق، و3 مقاعد لدائرة بولاق الدكرور، ومقعد لدائرة كرداسة، ومقعدين لدائرة منشأة القناطر.
محافظة الفيوم: تضم 4 دوائر وتشمل 10 أقسام ومخصص لها 10 مقاعد؛ مقعدان لدائرة أبشواى، ومقعدان لدائرة أطسا، و3 مقاعد لدائرة الفيوم، و3 مقاعد لدائرة سنورس.
محافظة المنيا: تضم 6 دوائر وتشمل 13 قسما ومخصصا لها 16 مقعدا؛ مقعدان لدائرة أبو قرقاص، و3 مقاعد لدائرة أول المنيا، ومقعد لدائرة دير مواس، و3 مقاعد لدائرة غرب سمالوط، و4 مقاعد لدائرة مغاغة، و3 مقاعد لدائرة ملوي.
محافظة الوادي الجديد: تضم دائرتين وتشمل 5 أقسام ومخصص لها مقعدين؛ مقعد لدائرة الخارجة، وآخر لدائرة الداخلة.
محافظة سوهاج: تضم 8 دوائر وتشمل 19 قسما ومخصصا لها 14 مقعدا؛ هي مقعدان لدائرة أخميم، ومقعدان لدائرة البلينا، والباقي موزع على دوائر المراغة والمنشأة وجرجا ودار السلام وسوهاج وطهطا.
محافظة قنا: تضم 4 دوائر؛ أبو تشت وقنا وقوص ونجع حمادي، وتشمل 10 أقسام ومخصص لها 9 مقاعد.
محافظة مطروح: تضم دائرتين وتشمل 9 أقسام ومخصص لها مقعدين، أحدهما لدائرة الحمام، والآخر لدائرة مطروح.
محافظة بنى سويف: تضم 4 دوائر وتشمل 9 أقسام ومخصص لها 8 مقاعد؛ مقعد لدائرة إهناسيا، و3 مقاعد لدائرة ببا، ومقعدين لدائرة بنى سويف، ومقعدين لدائرة ناصر.