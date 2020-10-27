دوي انفجار كبير قرب مطار كابول الدولي





انفجرت سيارة مفخخة في منطقة قرب مطار كابول الدولي اليوم الثلاثاء ، حسبما ذكرت الشرطة.





ووفقا للشرطة ، فقد أودى الانفجار بحياة ثلاثة مدنيين وأصيب عشرة آخرين بجروح .





قال مسؤولون أفغان إن مهاجما انتحاريا فجر سيارة محملة بالمتفجرات بالقرب من قاعدة للقوات الخاصة للشرطة في شرق أفغانستان الثلاثاء ، مما أدى إلى اشتباك مسلح مع الشرطة أعقبه تفجير انتحاري ثان ، وهو هجوم منسق أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، كما قتل أربعة مسلحين.





وقال حبيب شاه أنصاري ، مدير الصحة الإقليمي في خوست ، إنه تم نقل ثلاث جثث ونحو 30 جريحًا من العسكريين والمدنيين إلى المستشفى حتى الآن.





يأتي الهجوم في محافظة خوست في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة الأفغانية محاربة مسلحي طالبان حتى مع إجراء محادثات سلام في قطر بين الجانبين.





كما يأتي في الوقت الذي أصدرت فيه الأمم المتحدة تقريرًا يظهر انخفاضًا في عدد الضحايا المدنيين في البلاد مقارنة بالعام الماضي.





ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هجوم الثلاثاء.









من ناحية أخرى، أحبطت الشرطة الوطنية الأفغانية محاولة هجوم في كابول، بعد العثور على مقذوف صاروخي خلال دورية في منطقة باجمان بالعاصمة ، وفق ما قالت وزارة الداخلية يوم الثلاثاء، بحسب ماذكرت وسائل إعلام أفغانية.





قالت وزارة الداخلية في تغريدة على تويتر : " اكتشفت الوكالة الوطنية للموانئ صاروخًا واحدًا وأبطل مفعوله خلال دورية في منطقة باغمان في كابول" .





وذكرت الداخلية "الإرهابيون أعدوا الصاروخ لإطلاقه على مدينة كابول".





في غضون ذلك ، وفي عدة عمليات أخرى في أنحاء البلاد ، اكتشف المسؤولون الأمنيون عددًا كبيرًا من المتفجرات والقنابل اليدوية.





وأضافت التغريدة: "اكتشفت وحدة التخلص من القنابل التابعة للجيش الوطني الشعبي ست قنابل على جانب الطريق زرعها إرهابيون في مقاطعات سار إي بول ولجمان وننكرهار ونمروز".





وتابعت "نتيجة لعملية البحث ، عثرت القوات على قنبلة يدوية في مدينة ميمنه في فارياب".





ولم يقدم المسؤولون تفاصيل أخرى عن العمليات التي نفذت في عدة محافظات.



