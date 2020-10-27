AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

دوي انفجار كبير قرب مطار كابول الدولي

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 12:25 م
انفجار سابق في أفغانستان
انفجار سابق في أفغانستان
Advertisements
قسم الخارجي

انفجرت سيارة مفخخة في منطقة قرب مطار كابول الدولي اليوم الثلاثاء ، حسبما ذكرت الشرطة.

ووفقا للشرطة ، فقد  أودى   الانفجار بحياة ثلاثة مدنيين  وأصيب عشرة آخرين بجروح .

قال مسؤولون أفغان إن مهاجما انتحاريا فجر سيارة محملة بالمتفجرات بالقرب من قاعدة للقوات الخاصة للشرطة في شرق أفغانستان الثلاثاء ، مما أدى إلى اشتباك مسلح مع الشرطة أعقبه تفجير انتحاري ثان ، وهو هجوم منسق أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، كما قتل أربعة مسلحين.

وقال حبيب شاه أنصاري ، مدير الصحة الإقليمي في خوست ، إنه تم نقل ثلاث جثث ونحو 30 جريحًا من العسكريين والمدنيين إلى المستشفى حتى الآن.

يأتي الهجوم في محافظة خوست في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة الأفغانية محاربة مسلحي طالبان حتى مع إجراء محادثات سلام في قطر بين الجانبين.

 كما يأتي في الوقت الذي أصدرت فيه الأمم المتحدة تقريرًا يظهر انخفاضًا في عدد الضحايا المدنيين في البلاد مقارنة بالعام الماضي.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هجوم الثلاثاء.


من ناحية أخرى، أحبطت الشرطة الوطنية الأفغانية محاولة هجوم في كابول، بعد العثور على مقذوف صاروخي  خلال دورية في منطقة باجمان بالعاصمة ، وفق ما قالت وزارة الداخلية يوم الثلاثاء، بحسب ماذكرت وسائل إعلام أفغانية.

قالت وزارة الداخلية في تغريدة على تويتر : " اكتشفت الوكالة الوطنية للموانئ صاروخًا واحدًا وأبطل مفعوله خلال دورية في منطقة باغمان في كابول" .

 وذكرت الداخلية "الإرهابيون أعدوا الصاروخ لإطلاقه على مدينة كابول".

في غضون ذلك ، وفي عدة عمليات أخرى في أنحاء البلاد ، اكتشف المسؤولون الأمنيون عددًا كبيرًا من المتفجرات والقنابل اليدوية.

وأضافت التغريدة: "اكتشفت وحدة التخلص من القنابل التابعة للجيش الوطني الشعبي ست قنابل على جانب الطريق زرعها إرهابيون في مقاطعات سار إي بول ولجمان وننكرهار ونمروز".

وتابعت "نتيجة لعملية البحث ، عثرت القوات على قنبلة يدوية في مدينة ميمنه في فارياب". 

ولم يقدم المسؤولون تفاصيل أخرى عن العمليات التي نفذت في عدة محافظات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أفغانستان: مقتل 11 فردا من قوات الأمن في هجمات لطالبان بإقليمي قندوز وهلمند

أفغانستان.. مصرع 25 شرطيا في كمين لحركة طالبان

ترشيحاتنا

بعد وفاة والديها المفاجئ.. طفلة تتولى رعاية أخيها الرضيع بمفردها لـ3 أيام

موعد مباراة ليفربول وميتيلاند الدنماركي في دوري أبطال أوروبا

أخبار الرياضة.. شوبير يهاجم رمضان صبحي.. وإبراهيم سعيد يشيد بشيكابالا

الأسوأ لم يأت بعد.. عالم متخصص يحذر: العالم ينتظر موجة ثانية من كورونا أكثر قسوة في الشتاء.. فيديو

الخارجية الإيرانية تستدعي دبلوماسيا فرنسيا بسبب الرسوم المسيئة للرسول

صراع القوائم يشعل الانتخابات.. مؤشرات المرحلة الأولى: مجلس النواب لن يشهد قائمة واحدة

AdvertisementS

تقارير: كاف ينفي نقل نهائي دوري أبطال إفريقيا إلى ملعب برج العرب

هروب الطلاب أعلى السطح بعد حريق في معهد صقر قريش بالمعادي

بعد رؤيتهم صدمة في الجثة.. عائلة متوفى تعتدي على حانوتي قبل الجنازة

مات من الجوع.. حكاية وفاة الرضيع أنس: خلاف بين والديه تسبب في تركه بمفرده 9 أيام

هتزود الطين بلة| تفاصيل تأثير حملة المقاطعة بسبب الإساءة للنبي على الاقتصاد الفرنسي

في عيد ميلاد عايدة عبد العزيز.. تعرف على عمرها الحقيقي

في عيد ميلاد عايدة عبد العزيز.. تعرف على الصدمة التي جعلتها تبتعد عن التمثيل

انتقامًا لابنة جارتهم.. ننشر القصة الكاملة لرجل قتل زوجته وطفلتيهما رميًا بالرصاص وذبحًا بالساطور في سوهاج

ظل يخطط لـ 3 سنوات.. شاب يقتل أربعة من أفراد عائلته قبل تخرجه بيوم

وزير المخابرات الإسرائيلي: 5 دول عربية قد تعلن تطبيع العلاقات بعد الانتخابات الأمريكية

التعليم العالي تقدم خصما 20% للطلاب الوافدين على التنقل بين المحافظات

حكم الزواج العرفي للحصول على المعاش.. علي جمعة يوضح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اطلالات غريبة.. بوسي شلبي تثير الجدل في الجونة

شاهد.. مقارنة بين فولكس فاجن volkswagen id.3 الكهربائية وvolkswagen id.5

بعيدًا عن الرومانسية.. مغامر يدعي إصابته في حادث لطلب يد حبيبته| شاهد