أودي audi الألمانية تخطط للاستحواذ على بنتلي Bentley البريطانية.. تفاصيل

فولكس فاجن volkswagen تناقلت مجلات السيارات الألمانية خبر تخطيط مجموعة بنتلي Bentley أودي audi و المملوكة في الاصل لعلامة فولكس فاجن volkswagen . لوضع علامة البريطانية تحت إدارةو المملوكة في الاصل لعلامة









وستقدم فولكس فاجن volkswagen علي هذة الخطوة لتنشيط عمليات بنتلي Bentley مع مواجهتها لخسائر هذا العام لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ووباء الكورونا ضمن عوامل أخرى .





ويشرف المدير التنفيذي لبورش أوليفر بلوم، على علامة بنتلي Bentley في مجلس إدارة مجموعة فولكس فاجن volkswagen وتستمر التقارير عن إجراء مجموعة فولكس فاجن volkswagen لتغييرات واسعة لهيكلة علاماتها الفاخرة مثل بوجاتي bugati و بنتلي Bentley و لامبورغيني lamborghini لتبسيط الإدارة وتسريع اتخاذ القرارات والتركيز على التقنيات الكهربائية والرقمية التي سيشهدها سوق مبيعات السيارات العالمي .





و طرحت شركة "أودي"، عملاق صناعة السيارات الألمانية، مؤخرا العديد من الموديلات الجديدة في السوق المصرية، وطرحت أيضا موديلات 2021 والتي يبحث عنها العديد من محبي هذه العلامة لذلك نطلعكم على أسعارها و مواصفاتها .





أودي a3

audi a3 تبدأ من 475.000 جنيه حتى 555.000 جنيه لأعلى فئة.

مواصفات أودي audi a3 تأتي audi a3 بمحرك مكون من 3 أسطوانات ، سعة 1000 سي سي تيربو قوة 115 حصانا وعزم أقصى للدوران 200 نيوتن متر متصل بفتيس أوتوماتيك 7 سرعات.





أودي a4

audi a4 تبدأ من 820.000 جنيه حتى 880.000 جنيه.

مواصفات أودي audi a4

السيارة أودي audi a4 متاحة عالميا بخيارات عديدة للمحرك، وهي محرك بنزين سعة 2000 سي سي تيربو تشارج 4 سلندر يولد قوة 150 حصانا و محرك بنزين سعة 2000 سي سي تيربو تشارج 4 سلندر يولد قوة 190 حصانا ومحرك بنزين 2000 سي سي تيربو تشارج 4 سلندر بنظام الدفع الرباعي يولد قوة 245 حصانا.





أودي a5

audi a5 بسعر 970.000 جنيه.



مواصفات أودي audi a5

تأتي أودي audi a5 بمحرك 2000 سي سي ينتج 190 حصانا 4 سلندر تخرج 320 نيوتن متر، ويتسارع من 0 حتي 100 كيلو متر خلال سبع ثوان يعمل بنظام الجر الأمامي ومتصل بفتيس أوتوماتيك.



أودي a6

audi a6 بسعر 1.250.000 جنيه حتى 1.450.000 جنيه لأعلى فئة.

مواصفات أودي audi a6 تتوفر audi a6 بمحرك جديد سعة 2000 سي سي بقوة 245 حصانا، والمحرك متصل بفتيس أوتوماتيك.





أودي q3

audi q3 بسعر 1.050.000 جنيه.



مواصفات أودى audi q3