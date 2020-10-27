قرار جديد من البنك المركزي للبنوك

أصدر البنك المركزي المصري كتابًا دوريًا بتاريخ 25 أكتوبر 2020 بشأن التأكيد على إلزام البنوك بإحاطة مجالس إداراتها بالتعليمات والضوابط والمراسلات الصادرة عنه.





وذكر البنك المركزي - في خطابه الصادر اليوم - أن ذلك يأتي إلحاقًا للكتاب الدوري الصادر في مايو 2017، وبالإشارة إلى تعليمات حوكمة البنوك الصادرة في 23 أغسطس 2011، فيما يتعلق بحصول أعضاء المجلس على المعلومات المهمة في الوقت المناسب وبصورة واضحة ودقيقة، ليتمكنوا من الوفاء بواجباتهم وأداء مهامهم على أكمل وجه.





وأوضح المركزي أن ذلك يأتي مع ضرورة استمرار الحوار بين أعضاء المجلس والجهة الرقابية، بهدف تحقيق السلامة المالية للبنك، وأكد ضرورة التنبيه على عرض وإحاطة مجالس إدارة المصارف بالتعليمات والضوابط والمراسلات الصادرة عن البنك المركزي، على أن تكون مدرجة في ملف جميع اجتماعات مجالس الإدارة، وأشار إلى أن هذا الأمر سيكون محل متابعة ومراجعة منه.