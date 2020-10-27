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ديني

وكيل الأزهر: ميلاد الرسول حرر الإنسانية من كل أنواع العبودية.. فيديو

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 07:30 م
حفل المولد النبوي
حفل المولد النبوي
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محمد شحتة
قال الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، إن ميلاد النبي بداية لأن تعود الإنسانية إلى إنسانيتها، فهو رسول الإنسانية وجاء  لتحرير الإنسانية من كافة أنواع العبودية وتخليصها لله سبحانه الواحد.


وأضاف الضويني، في البث المباشر  لاحتفال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بالمولد النبوي الشريف، أن ميلاد النبي كان رحمة للعالمين سواء للمسلمين أو غيرهم، وانطوت رسالته وأحكامها على احتواء الجميع وتحقيق التكافل والتعاون بين الجميع.


وأكد أنه ينبغي على جميع المسلمين أن يعوا رسالة النبي ويتعاملوا مع غيرهم بسماحة وطيب نفس، وتمنى الهداية والخير للجميع حتى لألد الأعداء، ولا يبادره بعداء إلا عند رد العدوان والدفاع عن النفس.


وأوضح، أن رسالة الإسلام مستوعبة للزمان والمكان كله، ولا يمكن أن تكون رسالة بهذه المكانة إلا إذا كانت تتسع للجميع، منوها أن الوسطية منهج جاء به الإسلام وعلينا الالتزام بالوسطية في كل أمورنا.


وأضاف، أنه بعد كل ذلك فحق علينا أن نعتبر مولد النبي الشريف عيدا، والاحتفال بمولد النبي يكون بما أمرنا به النبي واتباع سنته وهديه.

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