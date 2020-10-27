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منوعات

القاتل الأكثر رعبا.. سفاح يذبح أكثر من ٤٨ سجينا داخل محبسه.. صور

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 10:31 م
صدى البلد
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أحمد شريف

في قصة مثيرة  ومرعبة، اتهم لص برازيلي  تحول إلى قاتل متسلسل يدعى "لوسيفر"، بقتل 48 سجينًا آخر خلال 25 عامًا قضاها خلف القضبان في البرازيل.


ووفقًا لما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، عرف "ماركوس باولو دا سيلفا" ، البالغ من العمر 42 عامًا ، الذي سجن لأول مرة بتهمة السرقة البسيطة عندما كان مراهقًا في عام 1995 ، بدمويته العنيفة، حيث  قطع  رؤوس زملائه السجناء قبل نزع أحشاء جثثهم داخل محبسهم في أحد السجون البرازيلية.


و في إحدى جرائمه داخل السجن، قيل إنه قتل خمسة سجناء دفعة واحدة في سجن سيرا أزول في ساو باولو في عام 2011 في واحدة من أكثر الهجمات دموية حتى الآن.


 يواجه السفاح " سيلفا"، الآن الحكم بالموت خلف القضبان بعد أن وصل الحكم على جرائمه إلى  217 عامًا ، على الرغم من أنه وفقًا للتقارير المحلية ، لم تتم محاكمته بعد على العديد من جرائمه.


وبينما تم اتهامه رسميًا بارتكاب ست جرائم قتل و بقتل اثنين آخرين ، قال للقاضي إنه قتل ما يصل إلى 48 شخصًا في سجون الولاية البرازيلية.


 وقال علماء النفس الذين قيموا دا سيلفا إن حياته المهنية في القتل بدأت في السجن ، بعد أن لم يرتكب أي جريمة قتل في الخارج.


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