فرنسا تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بـ كورونا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا "كوفيد-19".





وذكرت وزارة الصحة أنها سجلت خلال لـ 24 ساعة الماضية، 33417 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقارنة مع 26711 أمس الاثنين، و52010، يوم الأحد.





وبذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في فرنسا إلى مليون و138507 إصابة.





كما سجلت الوزارة 523 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، في أعلى حصيلة وفيات يومية منذ أبريل الماضي.





وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، اشتملت الوفيات على الحالات المتواجدة في المستشفيات، والتي يتم الإبلاغ عنها على أساس يومي، بالإضافة إلى 235 حالة وفاة في دور المسنين خلال الأيام 4 الماضية.



