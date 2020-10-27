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محافظات

محافظ الغربية يكرم سبع وعتمان تقديرا لدورهما فى خدمة المجتمع

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 11:00 م
محافظة الغربية
محافظة الغربية
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احمد علي
كرم الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية مساء اليوم، كلا من الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا السابق، والدكتور عماد عتمان القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا.

جاء ذلك تقديرًا لدورهما الرائد فى خدمة المجتمع ودعم الجامعة للمشروعات التنموية بالمحافظة بوصفها بيت الخبرة الأول بالغربية، وذلك خلال احتفالية كبرى بمقر ديوان عام المحافظة.

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شارك فى الاحتفالية كلا من الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، واللواء شاكر يونس سكرتير عام المحافظة ونجوي العشيري السكرتير العام المساعد، ولفيف من القيادات الأمنية والجهات الرقابية.

وأشاد محافظ الغربية بدور جامعة طنطا الرائد فى خدمة المجتمع كمنارة تعليمية وتثقيفية فى إقليم الدلتا، مؤكدًا أن جامعة طنطا قادرة على تحقيق التقدم بما تملكه من مقومات.

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