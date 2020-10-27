مونشجلادباخ يتقدم على ريال مدريد 1-0 في دوري أبطال أوروبا

هدف المباراة الوحيد حتى الآن أحرزه ماركوس تورام في الدقيقة 33 بتسديدة رائعة من داخل منطقة جزاء الميرنجي، لينهي الشوط الأول بتقدم فريقه بهدف نظيف.





وجاء تشكيل ريال مدريد كالآتي:





في حراسة المرمى: تيبو كورتوا





خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - سيرجيو راموس - رافاييل فاران - فيرلاند ميندي





خط الوسط: كاسميرو - فالفيردي - توني كروس





خط الهجوم: ماركو أسينسيو - فينسيوس جونيور - كريم بنزيما





ويتواجد البلجيكي إيدين هازارد على مقاعد بدلاء فريقه ريال مدريد للمرة الأولى هذا الموسم بعد ظهوره في قائمة الميرنجي للمرة الأولى بعد الإصابات التي لحقت به.





ويحتل نادي ريال مدريد المركز الرابع والأخير في المجموعة برصيد صفر نقطة بعد الخسارة من شاختار 3-2 أول جولة، فيما تعادل مونشجلادباخ مع إنتر 2-2.





وأعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، عن تشكيل فريقه لملاقاة نظيره بروسيا مونشجلادباخ الألماني، في الجولة الثانية من المجموعة الثانية في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا