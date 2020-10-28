الصحة العالمية: تزايد في إصابات كورونا بالشرق الأوسط .. والكمامة ضرورة

قالت الدكتورة رنا الحجة مدير إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي لـ منظمة الصحة العالمية، إن عدد الحالات المصابة بـ فيروس كورونا يزيد في دول المنطقة.





وأضافت رنا الحجة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" معظم دول المنطقة بها تزايد خطير في عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا ".





وتابعت رنا الحجة:" لا توجد أدلة علمية تفيد بتغير وتحور فيروس كورونا الجيني ولم نشهد تغيرا جذريا في فيروس كورونا تفيد بخفة حدة المرض".





ولفتت رنا الحجة:" جائحة كورونا أثرت بشكل كبير على الوضع الاقتصادي في كافة أنحاء العالم ولكن مطلوب نوع من المسؤولية المجتمعية للحد من انتشار فيروس كورونا ".



