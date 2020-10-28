AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

سينمائي وسياحي.. هالة صدقي تروج لـ مهرجان الجونة

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 02:27 ص
صدى البلد
Advertisements
رنا اشرف
نشرت الفنانة هالة صدقي عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام فيديو جديدا لها، ظهرت فيه من أمام البحر، وهى تروج لمهرجان الجونة السينمائي، وتدعو المواطنين لزيارة الجونة.

وكتبت معلقة على الفيديو: "مهرجان الجونة مهرجان سينمائي وسياحى.. تعالوا زوروا الجونة".

ااقرأ أيضا:


‏‎يذكر أن آخر أعمال هالة صدقي كان مسلسل "ليه لأ"، وعرض عبر منصة شاهد vip، من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين، من بطولة أمينة خليل وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج، من إخراج مريم أبوعوف.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هالة صدقي تنشر صورة لكلبها عائما في البحر.. وأحد المتابعين: الكلب مبسوط أكتر مني

وحشتوني .. هالة صدقي برفقة الهام شاهين و يسرا من خطوبة ابنة مدحت العدل

أجمل حضن.. هالة صدقي تستمتع بالإجازة الصيفية مع ابنتها

من داخل البحر.. هالة صدقي تشارك جمهورها فيديو جديد برفقه ابنها

وصفتها بالمشينة والمهينة.. هالة صدقي تكشف تطورات قضيتها مع زوجها

هالة صدقي تشارك جمهورها بصورة من مرحلة الطفولة

ترشيحاتنا

باعت صيغتها عشان تصرف على عشيقها.. سيدة تختلق واقعة تخديرها وسرقتها بالقليوبية

لأول مرة .. تركي آل الشيخ يهاجم بيراميدز ويحذر الكاف

ماذا قرر وزير التربية والتعليم لحل مشاكل مصروفات المدارس؟.. اقرأ الضوابط الجديدة الآن

5 أحداث تنتظر مرشحي النواب في 14 محافظة بالمرحلة الأولى

لن تصدق.. قط يعثر على ثعبان برأسين وصاحبه تبناه في المنزل

ميدو يهاجم حكم مباراة الزمالك والإسماعيلي بسبب إصابة الونش

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طلاب مسيحيون ومسلمون يشكلون بأجسادهم جملة «إلا رسول الله» .. صور

أودي audi الألمانية تخطط للاستحواذ على بنتلي Bentley البريطانية.. تفاصيل

تعرف على سبب إنتاج السيارة شيفرولية كمارو الخارقة.. صور