AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

«فجأة افترقنا» لـ تامر حسني تقترب من 7 ملايين مشاهد في 5 أيام

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 06:33 ص
صدى البلد
Advertisements
شروق حمدى
حققت أغنية " فجأة افترقنا " للنجم تامر حسنى 6 ملايين و900 ألف مشاهدة؛ بعد 5 أيام من طرحها عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات محمد عاطف وألحان تامر علي وتوزيع ومكساج يحيى يوسف، وهي واحدة من أغاني ألبومه الجديد "خليك فولاذى".

وأصدر تامر حسني، أغنية أخرى من نفس الألبوم، منذ أيام قليلة، بعنوان "مابطلناش إحساس" وحققت نجاحًا كبيرًا سواء على مستوى إشادة الجمهور وخاصة صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، أو أرقام نسب المشاهدة على اليوتيوب فور طرحها، مثلما يظهر في وصول الأغنية إلى أكثر من 11 مليون مشاهدة.

ويشهد ألبوم «خليك فولاذي» عودة التعاون بين تامر حسني وروتانا، ويضم الألبوم 12 أغنية، منها: "جاور السعيد"، "خليك فولاذي"، "بحبك"، "قد الفراق"، "نفس النهاية"، "كرهتني في الحب"، "دور ع الحقيقة"، "دلوقتي أرتاح"، "أغيب عنك"، و"فجأة"، و"اختراع"، و"تعرف فلان".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تامر حسني يطلق "مابطلناش إحساس" بعد قليل

بعد طرح أحدث أغانيه .. تامر حسني يتصدر تويتر

تامر حسني في صدارة يوتيوب بـ مبطلناش إحساس

تامر حسني يعلن أغنيته الجديدة على إنستجرام

تريند الفن| حقيقة خلاف رانيا محمود ياسين وابنة رجاء الجداوي.. وتامر حسني يطرح أغنية جديدة

بعد ساعتين .. فجأة افترقنا لـ تامر حسني تتخطى الـ 300 ألف مشاهدة

ترشيحاتنا

ليلة الأبطال .. صلاح يقود ليفربول للفوز على ميتلاند بثنائية نظيفة

العائلة.. هبة مجدي تنشر صورًا رفقة زوجها ويحيى الفخراني

حكم قراءة القرآن للمرأة الحائض من الهاتف المحمول.. الإفتاء تجيب.. فيديو

لكشف الحقائق وفتح الملفات.. تركي آل الشيخ مع شوبير الليلة

وقَّع للإسماعيلي بعد التعاقد مع المقاولون.. ذئاب الجبل تشكو اللاعب أحمد مصطفى

فيروس كورونا فرقهما.. محمد زيدان يوجه رسالة لابنه بمناسبة عيد ميلاده.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا .. كيا kia تطلق شعارا جديدا وتتجه للسيارات الكهربائية.. صور

طلاب مسيحيون ومسلمون يشكلون بأجسادهم جملة «إلا رسول الله» .. صور

أودي audi الألمانية تخطط للاستحواذ على بنتلي Bentley البريطانية.. تفاصيل