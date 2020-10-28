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أخبار البلد

#شيخ_الازهر يتصدر تويتر تزامنا مع احتفالية المولد النبوي الشريف

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 11:17 ص
صدى البلد
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منار نور
هنأ فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصرى والمسلمين حول العالم؛ بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف.

تحتفل وزارة الأوقاف اليوم الأربعاء، بذكرى المولد النبوي الشريف، بمركز المنارة بالتجمع الخامس، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي ، وشيخ الازهر . 

أدان الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، حادث القتل البغيض لمدرس التاريخ فى باريس لأنه حادث مؤلم ومؤسف، مؤكدًا أن الأزهر يرى الإساءة للإسلام والمسلمين في عالمنا اليوم أصبحت أداة لحشد الأصوات والمضاربة بها في أسواق الانتخابات.

 

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وقال الدكتور أحمد الطيب، خلال كلمته اليوم باحتفالية وزارة الأوقاف بمناسبة المولد النبوى، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الرسوم المسيئة لرسولنا الكريم التى تتبناها بعض الصحف هى عبث وتهريج وعبث ضد الالتزام الدولي والعرف الدولى والقانون العام واعتداء على الدين والنبى

وأضاف شيخ الأزهر أن الأزهر الشريف يرفض وبقوة مع كل دول العالم الإسلامي هذه البذاءات التى لا تسيء للمسلمين والنبى المسلمين بقدر ما تسيء إلى هؤلاء الذين يجهلون عظمة النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم.

وتابع: "ندعو المجمتع الدولي لإقرار تشريع عالمى يجرم معاداة المسلمين والتفرقة بينهم فى الحقوق والواجبات والاحترام الكامل والمتبادل، كما ندعو المواطنين المسلمين فى الدول الغربية إلى الاندماج الواعي الذى يحفظ لهم هويتهم الثقافية ويحول دون استدراجهم دون العنصرية الكريهة، وعلى المسلمين المواطنين أن يلتزموا بمقاومة خطاب الكراهية والاقتداء برسول الله الكريم".



دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر #شيخ_الازهر وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعى تويتر ، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا . 


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