مهرجان الجونة يجرى مسحة PCR لضيوفه من الأجانب والعرب.. تفاصيل





يخضع جميع ضيوف مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة إلي اختبار فيروس كورونا " PCR" وهو القرار الذي اتخذه مهرجان الجونة منذ التحضير للدورة الحالية، وذلك ليتمكن ضيوف المهرجان من الصعود للطائرة والعودة إلي بلادهم، طبقا لقيود السفر التي وضعتها الدول للحفاظ علي سلامة مواطنيها من فيروس كورونا.





ويعتبر إجراء الاختبار من الإجراءات الإحترازية التي وضعتها إدارة المهرجان للإطمئنان علي ضيوفه قبل مغادرتهم وتسهيل عودتهم إلي بلادهم بشكل آمن.





ويضع مهرجان الجونة السينمائي في دورته الـ 4 العديد من الإجراءات الإحترازية، حيث يتعاون مع وزارة الصحة في توفير كافة المستلزمات للوقاية من فيروس كورونا، وللحفاظ علي سلامة ضيوف المهرجان وذلك من خلال توفير المطهرات والكمامات في مناطق تواجد الضيوف، إضافة إلي التأكيد علي التباعد الإجتماعي بالأماكن المغلقة وقاعات السينما، حيث يضع المهرجان فاصل ورقي بين كل مقعد وأخر مع إلزام الحضور بارتداء الكمامة والكاشف الحرارة المتوفر علي مداخل القاعات وأبواب الفنادق المستضيفة لنزلاء المهرجان.



