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فن

رقص هستيرى لـ أيتن عامر وزوجها على أنغام اوعى تقولي لا

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 02:05 م
صدى البلد
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منار نور
نشرت الفنانة أيتن عامر مقطع فيديو لها برفقة زوجها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام . 

وظهرت ايتن عامر في مقطع الفيديو وهي ترقص شعبي برفقة زوجها مدير التصوير عز العرب علي نغمات " اوعي تقولي لا " . 

يشار إلى أن احدث أعمال أيتن عامر بطولة مسلسل "فرصة ثانية" مع كل من ياسمين صبري، أحمد مجدي، محمود البزاوي، محمد دياب، إدوارد، ونهال عنبر.

مسلسل فرصة تانية من إخراج مرقس عادل، وإنتاج  تامر مرسي، وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير. 

وظهرت الفنانة أيتن عامر بمهرجان الجونة بدورته الرابعة عام ٢٠٢٠.

وتألقت الفنانة أيتن عامر بإطلالة جريئة وأنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية بدلة باللون الاسود اللامع مع الدهبى وتوب باللون الاسود مكشوف الصدر وهو ما جعل إطلالتها جريئة وكشف عن أنوثتها.

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