بعد إصابة نائب رئيسها.. المفوضية الأوروبية تعلن توفير 2.5 مليار يورو لـ لقاح كورونا

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، عن توفير 2,5 مليار يورو للقاح فيروس كورونا "كوفيد-19"، حسبما أفادت شبكة "العربية"، في نبأ عاجل لها.









ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان نائب رئيس المفوضية الأوروبية، مارجريتيس شيناس، أمس الثلاثاء، أن الفحوصات الطبية أظهرت إصابته بمرض "كوفيد-19"، الذي يسببه فيروس كورونا، وأنه وضع نفسه في العزل الذاتي.









وكتب شيناس على "تويتر": "علمت للتو أن نتيجة الفحص الدوري الذي أُجريه للكشف عن «كوفيد-19»... جاءت إيجابية".









وأضاف: "أنا الآن في عزلة ذاتية وفقًا لما يجب".









وفي وقت من السابق من هذا الشهر، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أنها ستقوم بعزل نفسها بعدما شاركت في اجتماع ثبت إصابة أحد الحاضرين فيه بفيروس كورونا.









وغردت فون دير لاين على حسابها في "تويتر": "لقد تم إبلاغي بأنني شاركت في اجتماع يوم الثلاثاء الماضي حضره شخص ثبتت إصابته أمس بكورونا ، وفقًا للوائح المعمول بها، فأنا أعزل نفسي حتى صباح الغد. لقد أجريت اختبارا وكان سلبيا يوم الخميس وسوف أقوم بإجراء اختبار جديد اليوم".









وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، أن الأسبوع الماضي شهد تسجيل أكبر عدد من حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" على مستوى العالم في أعلى معدل لانتقال العدوى منذ بداية تفشي الوباء.









وقالت المنظمة إنه تم تسجيل أكثر من مليوني إصابة بكورونا على مستوى العالم خلال الأسبوع الماضي، وسط تزايد عدد الدول التي تصارع الموجة الثانية من الوباء.







