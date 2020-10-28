AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعد إصابة نائب رئيسها.. المفوضية الأوروبية تعلن توفير 2.5 مليار يورو لـ لقاح كورونا

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 02:06 م
المفوضية الأوروبية
المفوضية الأوروبية تعلن توفير 2.5 مليار يورو لـ لقاح كورونا
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، عن توفير 2,5 مليار يورو للقاح فيروس كورونا "كوفيد-19"، حسبما أفادت شبكة "العربية"، في نبأ عاجل لها.


ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان نائب رئيس المفوضية الأوروبية، مارجريتيس شيناس، أمس الثلاثاء، أن الفحوصات الطبية أظهرت إصابته بمرض "كوفيد-19"، الذي يسببه فيروس كورونا، وأنه وضع نفسه في العزل الذاتي.


وكتب شيناس على "تويتر": "علمت للتو أن نتيجة الفحص الدوري الذي أُجريه للكشف عن «كوفيد-19»... جاءت إيجابية".


وأضاف: "أنا الآن في عزلة ذاتية وفقًا لما يجب".


وفي وقت من السابق من هذا الشهر، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أنها ستقوم بعزل نفسها بعدما شاركت في اجتماع ثبت إصابة أحد الحاضرين فيه بفيروس كورونا.


وغردت فون دير لاين على حسابها في "تويتر": "لقد تم إبلاغي بأنني شاركت في اجتماع يوم الثلاثاء الماضي حضره شخص ثبتت إصابته أمس بكورونا ، وفقًا للوائح المعمول بها، فأنا أعزل نفسي حتى صباح الغد. لقد أجريت اختبارا وكان سلبيا يوم الخميس وسوف أقوم بإجراء اختبار جديد اليوم".


وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، أن الأسبوع الماضي شهد تسجيل أكبر عدد من حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" على مستوى العالم في أعلى معدل لانتقال العدوى منذ بداية تفشي الوباء.


وقالت المنظمة إنه تم تسجيل أكثر من مليوني إصابة بكورونا على مستوى العالم خلال الأسبوع الماضي، وسط تزايد عدد الدول التي تصارع الموجة الثانية من الوباء.


وذكرت أنه اعتبارا من 25 أكتوبر، تم الإبلاغ عن أكثر من 42 مليون إصابة و1.1 مليون حالة وفاة، مع أكثر من 2.8 مليون إصابة جديدة وحوالي 40 ألف حالة وفاة جديدة خلال الأسبوع الماضي.

ترشيحاتنا

تضخم عضلة القلب.. اكتشف الأسباب وعوامل الخطر والمضاعفات والوقاية

عاش هنا يوثق عناد مأمون الشناوي مع أم كلثوم ومحاباته فريد الأطرش على حسابها.. وكواليس اكتشافه لـ هاني شاكر

ليفربول يحتفل بإنجاز محمد صلاح على أرضية الأنفيلد في دوري الأبطال

أول تعليق لـ درة بعد أنباء عقد قرانها

أردوغان يرفع حجاب امرأة لينظر إلى جسدها.. فرنسا تشعل غضب الرئيس التركي بكاريكاتير جديد

سر صيغة الصلاة النارية فى تفريج الكرب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تابوت المياه.. آلات ري لا يعرف الجيل الجديد من أبناء سوهاج عنها شيئا.. تعرف عليها

تعرف على فيات تيبو 2021 بعد انطلاقها رسميا.. صور

عاش هنا يوثق عناد مأمون الشناوي مع أم كلثوم ومحاباته فريد الأطرش على حسابها.. وكواليس اكتشافه لـ هاني شاكر