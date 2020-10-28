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أخبار البلد

مع بداية رئاسته للبرلمان العربي.. العسومي يقدم تعهدات مهمة للمنطقة

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 02:13 م
العسومي رئيسا للبرلمان
العسومي رئيسا للبرلمان العربي
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مـيــــــس رضــــــا
أكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، أن البرلمان سيستمر في العمل بكل جد وإخلاص دفاعًا عن قضايا الأمة العربية العادلة في كافة المحافل وعلى كافة المستويات من خلال الدبلوماسية البرلمانية الفاعلة، وسيعمل البرلمان العربي على تعزيز العمل العربي المشترك كهدف أساس يحقق التضامن العربي، ودعم ونصرة قضية العرب الأولى فلسطين حتى تقام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، ومساندة الدول العربية في حربها على الإرهاب، والعمل على صيانة الأمن القومي العربي، ومواجهة التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية، ودعم الحلولِ السياسية لإنهاء النزاعات والخلافات الداخلية التي تعاني منها بعض الدول العربية،


 وقال "العسومي" خلال جلسة البرلمان العربي الإجرائية التي جرت اليوم الاربعاء بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية وفاز فيها  عادل عبد الرحمن العسومي برئاسة البرلمان العربي بالتزكية لمدة عامين،  أنه سيعمل أيضًا في الجانب الاقتصادي والإنساني والاجتماعي تحقيقًا لتطلعات الشعب العربي في العيش الكريم.

وتقدم رئيس البرلمان العربي بجزيل الشكر وعظيم التقدير والامتنان لأعضاء البرلمان العربي على ثقتهم الغالية وانتخابهم له رئيسًا للبرلمان العربي، صوت وضمير أمتنا العربية والمعبر عن آمال وطموحات الشعب العربي الكريم، وعاهدهم بالاستمرار معًا لتعزيز وترسيخ مكانة البرلمان العربي في منظومة العمل العربي المشترك، وتفعيل دوره عربيًا وإقليميًا ودوليًا، والبناء على ما أنجزه في الفترة الماضية، واعتماد آليات عمل جديدة تمكّنه من القيام بادوار فاعلة استنادًا لنظامه الأساس لمواكبة كافة الأحداث على الساحة العربية. 

وأكد عادل العسومي لأعضاء البرلمان العربي، أنه في بداية مرحلة جديدة للبرلمان العربي، قائلًا: نسهم جميعًا في تقييم الفصلين التشريعين الأول والثاني، ونضع خطة عمل استراتيجية لدورنا في الفصل التشريعي الثالث، أمامنا تحديات جسام، وعمل شاق، وأنني على ثقة بأننا قادرين بجهودكم المخلصة على تجاوز كل التحديات

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