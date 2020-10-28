نجمات اقتربن من دخول العُش الذهبي.. درة الأحدث.. ونسرين طافش وأمينة خليل تعلنان الموعد

يرى البعض ان 2020 عاما صعبا بسبب ما يحدث من كوارث طبيعية بسبب بفيروس كورونا الذي يهدد العالم وتسبب في إصابة ووفاة الملايين، ولكن على أخريات كان الوضع مختلفا بسبب قرارهن بدخولهن العُش الذهبي خلال العام الأصعب على الإطلاق.





وفي التقرير التالي نرصد فنانات اقتربن من ارتداء الزي الابيض وحققن حلم الزواج في 2020 :





-درة :





مصادر أكدت لـ صدى البلد، أن الفنانة التونسية درة ستحتفل في غضون ايام قليلة بعقد قرانها في أحد فنادق الجونة على رجل الأعمال هاني سعد، ثم يقام حفل الزفاف بعد 3 أيام.





جدير بالذكر أن تعليقا لرجل الأعمال هاني سعد على صورة لدرة أشعل السوشيال ميديا، وأعاد للأذهان ما أشيع سابقا عن علاقة رومانسية تربطه بها.





وتداولت السوشيال ميديا تعليقا لهاني سعد مع منشن درة وعبارة "I love you"، والتي أجابت عليها بــ"love you too".





وعلى الرغم من أن درة تتلقى الكثير من رسائل الحب وتعليقات الإعجاب على صورها عبر إنستجرام، خاصة وأن متابعيها يتجاوزون 11 مليون شخص، إلا أن عبارات الحب من هاني سعد وتفاعلها مع تعليقه بنفس العبارات جعل متابعوها يلاحظون الاهتمام المتبادل بين الطرفين.









-نسرين طافش :





اعلنت الفنانة السورية نسرين طافش ، انها ستتزوج فى عام 2021 وذلك من خلال برنامج " ET بالعربى " ، حيث اكتفت بالرد على سؤالهما " ان شاء الله مش هقول اكتر من كدة ".





كما قالت الفنانة نسرين طافش ، انها شاركت جمهورها بالاشياء التى قامت بفعلها اثناء فترة الحجر المنزلى .





واشارت ان اصبح هناك تفاعل كبير عبر حاسبها بموقع التواصل الاجتماعى " تيك توك " بعد ان قامت بعمل اكثر من فيديو ونال اعجاب عدد كبير من جمهورها .









-امينة خليل :





كشف Et بالعربي عن موعد حفل زفاف الفنانة امينة خليل على خطيبها المهندس عمر طه، خلال ترويجها لفيلمها الجديد " توأم روحي".





وقالت امينة انها بدأت تستعد لحفل زفافها الذي سيقام في صيف 2021، مشيرة الى انها اصبحت تتعلم الطبخ في هذه الفترة قبل دخولها القفص الذهبي.





وكانت قد احتفلت أمينة خليل بخطوبتها شهر يوليو الماضي، بحضور اقتصر على العائلة فقط والمقربين لها، مواكبةً للظروف الجارية في البلاد لمواجهة فيروس كورونا المُستجد.



