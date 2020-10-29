فيديوجراف.. فساتين رانيا يوسف حديث السوشيال ميديا

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فيديوجراف.. ديناصورات رانيا يوسف في الجونة تثير الجدل





ظهرت رانيا يوسف بخمسة إطلالات مختلفة ومثيرة منذ أول يوم لفعاليات مهرجان الجونة السينمائي، واحتلت محركات البحث على السوشيال ميديا.



ونستعرض المزيد من التفاصيل عن إطلالات رانيا يوسف طوال أيام مهرجان الجونة 2020 من خلال الفيديوجراف التالي.

منذ انطلاق فعاليات أول يوم لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، تصدرت الفنانة رانيا يوسف حديث السوشيال ميديا "فيسبوك، وتويتر، وإنستجرام"، ولفتت أنظار الجميع سواء جمهورها أو زملائها من داخل الوسط الفني، وذلك بتميزها في اختيار إطلالاتها المختلفة .