عودة أتوبيس المدرسة السحري من جديد| شاهد

نتذكر جميعا واحدا من أشهر مسلسلات الرسوم المتحركة، صاحب اللون الأصفر الشهير وهو باص المدرسة العجيب، أو "اتوبيس المدرسة السحري" كما تعود البعض وصفه بذلك.





تدور حلقات المسلسل حول العلوم والاكتشافات العلمية المتعددة، والتي كانت تأخذ الجانب الترفيهي مع تقديم معلومات علمية بطريقة بسيطة، تركت بصمات كبيرة في نفوس جيل الثمانينيات والتسعينيات.





واجه باص المدرسة العجيب، العديد من التحديات المثيرة، والرحلات المختلفة التي كانت تطير به من بلد الى اخرى، ولكن ماذا ستفعل عند رؤيتك الى باص المدرسة العجيب لـ نسخة 2021 يبدو أن الأمر مثير للفضول، خاصة انه احتل لقب "انتم ذاهبون الى مدرستكم مهما حدث" ؟





الحافلة Torsus Praetorian كانت على موعد جديد من التألق، حيث ظهرت بمواصفات خاصة للحافلات المدرسية، تجعلها أكثر قوة لتتحدى بها الطرق الوعرة والظروف الجوية المختلفة، حيث اعتمدت الحافلة على نظام الدفع الرباعي، كما زودت بمحرك ديزل قوي سداسي الأسطوانات سعة 6.9 لتر، قادر على إنتاج طاقة تقدر بـ 240 حصان، وعزم دوران بلغ ٩٢٥ نيوتن - متر.





التصميم الخارجي للحافلة جعلها تتمتع بالعديد من عناصر القوة، حيث ارتفع هيكلها الخارجي لمسافة تمكنه من عبور المياه بعمق قدمين، و إطارات Michelin ذات نقشات مدببة تجعلها تخوض تجربة الأراضي الوعرة بشكل يمنحها الأفضلية في الثبات و الاداء الحركي، كما تمتعت بدرجات صعود الى كابينة الحافلة مزودة بمقبض داخلي لضمان تحكم أفضل في وضعية الصعود، بالاضافة الى مقدمة مميزة تتمثل في مصابيح LED امامية ومصابيح ضباب دائرية داخل تصميم بيضاوي الشكل، احتوت أيضا على كشافات اضاءة قوية مثبتة على سقف الحافلة موزعة على في جميع الاتجاهات لضمان مستوى رؤية مميز.





حصلت حافلة Torsus Praetorian من الداخل على مقاعد مغطاة بطبقة واقية من البوليمر تجعلها أكثر متانة، حيث تمتعت بلمسات خاصة وكأنها احد صفحات المعادلات الرياضية، ومن المفترض أن تكون المقاعد مصنوعة من مواد قابلة للمعالجة معتمدة على تقنيات حديثة لضمان عملية تنظيف أسهل وذلك في حالة قيام الطلاب بتلويث أنفسهم أثناء الركوب.





فهل ستنجح حافلة Torsus Praetorian بفضل كل هذه الإمكانيات المذهلة بتكرار تجربة المسلسل الكارتوني الشهير، ونشاهد اتوبيس المدرسه السحري من جديد ؟