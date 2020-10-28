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رياضة

مقابل 200 مليون جنيه إسترليني| رجل أعمال مصري يقترب من شراء نادي بيرنلي

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 06:44 م
صدى البلد
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أحمد هاني
أكدت تقارير صحفية أن رجل الأعمال المصري محمد الخشاشي توصل لاتفاق لشراء نادي بيرنلي الإنجليزي بمبلغ 200 مليون جنيه استرليني بعد إتفاقه مع إدارة النادي.

وأشارت صحيفة "ميرور" الإنجليزية، إلى أن الخشاشي يسعى لشراء النادي الإنجليزي بمبلغ 200 مليون جنيه استرليني.


وقالت الصحيفة، إن الخشاشي وكريس فارنيل المحامي الرياضي وقعا اتفاقيات بيع وشراء مع النادي الإنجليزي بعد الاتفاق مع مايك جارليك رئيس فريق بيرنلي.


وأشارت الصحيفة إلى أن محادثات الكشاشي بشأن شراء بيرنلي مستمرة منذ أكثر من عام.


كما أجرى محادثات مع شركة الاستثمار الأمريكية ALK Capital ، التي اعتقدت أنها على وشك التوصل لإتمام الصفقة.


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