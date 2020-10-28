AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

مواعيد تسكين الطالبات بالمدن الجامعية بجامعة عين شمس

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 08:04 م
صورة أرشفية
صورة أرشفية
Advertisements
حسام الفقي
أعلن مصدر مسئول بجامعة عين شمس، عن إنتهاء تلقى طلبات الراغبين في السكن بالمدن الجامعية  للتسكين، وذلك عبر موقع الزهراء.

اقرأ أيضا :

وقال المصدر خلال تصريحات لـ صدي البلد ان كل طالب له غرفة خاصة به وتم اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال الطلاب المقرر إقامتهم بالمدن الجامعية مع تجديد وتطوير كافة المنشآت و كذلك تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية ومراعاة المعايير الصحية لضمان سلامة الطلاب.

اقرأ أيضا :

وأشار المصدر الي أنه سيتم تسكين الطالبات اللاتي ظهرت أسماؤهن في نتيجة القبول بالمدن الجامعية وفقا لما يلي:

كلية الطب وكلية البنات أيام الأحد والإثنين والثلاثاء ١، ٢، ٣ نوفمبر 
باقي الكليات أيام الأربعاء والخميس والأحد   ٤ ، ٥، ٨ نوفمبر 

وأكد  الدكتور الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس، أن الجامعة وقطاع التعليم والطلاب اتخذ جميع الاستعدادات اللازمة لاستقبال الطلاب المقرر إقامتهم بالمدن الجامعية مع تجديد وتطوير كافة المنشآت و كذلك تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية  و مراعاة المعايير الصحية لضمان سلامة الطلاب.

ووجه قطاع المدن الجامعية ، تحت إشراف إبراهيم سعيد المشرف العام على القطاع ، بأنه يتعين على الطلاب القدامى اختيار تقدير "ناجح" في حالة عدم ظهور نتائجهم قبل انتهاء المرحلة الثانية، لافتًا إلى أنه يمكن للطلاب المتقدمين للمرحلة الأولى تعديل بياناتهم عبر الموقع، موضحًا أنه سيتم استبعاد الطلاب القدامى المتقدمين إلى المدينة الجامعية حال رسوبهم ،بعد مراجعة المتقدمين على موقع الزهراء الجامعي من خلال شئون الطلاب بالكليات للتأكد من النتيجه والتقدير.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جامعة عين شمس: تجديد وتطوير منشآت المدن لاستقبال الطلاب

غرفة لكل طالب بـ جامعة عين شمس.. موعد إعلان نتيجة التسكين

غدا.. انتهاء جامعة عين شمس من المرحلة الثانية للتقديم للتسكين بالمدن الجامعية

اليوم.. جامعة عين شمس تنهي المرحلة الثانية للتقديم للسكن بالمدن الجامعية

قبل أيام من انطلاق العام الدراسي الجديد.. اعتماد قواعد القبول بالمدن الجامعية.. وتحديد مواعيد التسكين للطلاب المستجدين والقدامى

استقبال الطلاب بالفرق الموسيقية.. أجواء أول يوم دراسة في جامعات مصر

ترشيحاتنا

بشري للكويتيين.. مجلس الوزراء يتخذ قرارا مهما بشأن كورونا

حكم التسوية ببطلان لائحة الزمالك نهائيا؟ أمين عام الأولمبية يحسم الجدل

من الافتتاح وحتى اليوم.. فنانات يثرن الرأي العام بملابسهن في الجونة السينمائي

بعد صورها المثيرة في الجونة.. صاحبة الفستان الأجرأ بإطلالة محتشمة

بـ الشيفون اللافت.. بشرى بإطلالة مثيرة للجدل بـ الجونة

طقس الخميس| بارد ليلا على معظم الأنحاء والصغرى فى القاهرة 21

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمبسوت غريب.. ليلى علوي فى إطلالة غير تقليدية من مهرجان الجونة السينمائي.. شاهد

باليورو وبعد الخصم| سعر غير متوقع لـ فستان رانيا يوسف في الجونة

ماذا يحدث للجسم عند تناول كوب من الماء الساخن؟