أسامة الأزهري: حديث الرئيس السيسي بقضية الإساءة للدين الإسلامي حكيم وموزون.. فيديو

أكد الشيخ أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، قضية الإساءة للدين الإسلامي كان حكيما وموزونا مؤكدا أن هناك نسبة التطرف بين المسلمين لا تصل حتى إلى 1%، ومن حقنا على العالم أن تُحترم مقدساتنا.

وأضاف الأزهري خلال لقاء له لبرنامج مساء دي ام سي عبر فضائية دي ام سي إن الهدي النبوي كله خلق، والرسول كان أفضل الناس خلقا، وجاء بالصدق والأمانة، والبر وصلة الرحم، ومقاومة الخيلاء والتعدي على الناس، وجاء باحترام مشاعر الآخرين.





وتابع مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية إن الغيرة على الرسول لا يعادلها شيء، ولا نقبل أبدا من أي شخص كائنا من كان، مساسا بصاحب المقام النبوي الرفيع، ونحترم حرية التعبير ما لم تتعدى إلى الإضرار.





وأشار الأزهري إلى أن الإساءة لمشاعر الناس، وردود الأفعال التي صدرت وبها عدوان صارخ على ميراث النبوة، وردود الفعل العنيفة وقتل شخص مرفوضة وندينها أيضا.



